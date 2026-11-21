Le Bayern Munich subit un coup dur. Harry Kane, blessé vendredi contre Cologne, sera absent plusieurs mois après une déchirure ligamentaire. L'équipe de Vincent Kompany est déjà affaiblie par d'autres absences clés.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern Munich n'aurait pas pu connaître pire revers sur le plan de l'effectif. Blessé vendredi lors du nul 1-1 contre Cologne, son buteur Harry Kane sera absent pendant plusieurs mois.

Le dernier lauréat du Ballon d'Or a subi une déchirure d'un ligament syndesmique, selon les informations fournies par le directeur sportif du «Rekordmeister» Max Eberl à l'issue du match. Kane a dû être remplacé dès la 20e minute après un tacle violent du Suisse Joël Schmied.

«C'est un coup dur», a déclaré l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany, qui a également perdu Michael Olise lors de ce match. Le Français s'est tordu une cheville et a quitté le stade en béquilles, d'après des informations de Sky. Kompany s’est toutefois montré prudemment optimiste concernant Olise: il espère que «Michael ira mieux dès lundi». Le premier diagnostic fait état d'une contusion.

Depuis des semaines, le Bayern est affaibli par les nombreuses absences de joueurs clés. Contre Cologne, Luis Diaz, Serge Gnabry et Ismael Saibari ne figuraient pas sur la feuille de match. Saibari sera également indisponible pendant plusieurs mois. Les Munichois doivent aussi composer sans leur capitaine et gardien Manuel Neuer, et sans leur latéral canadien Alphonso Davies.