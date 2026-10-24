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Encore un assist pour le Bernois
Fabian Rieder continue d'être décisif en Bundesliga

Fabian Rieder, capitaine d'Augsbourg, s'illustre encore en Bundesliga. Samedi, son sixième geste décisif de la saison a permis à son équipe de tenir tête à l’Union Berlin (1-1).
Publié: il y a 6 minutes
C'est déjà le sixième assit pour Fabian Rieder.
Photo: imago/Beautiful Sports
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ATS Agence télégraphique suisse

Fabian Rieder continue d'être décisif pour Augsbourg. Le milieu bernois a réussi un assist lors du match nul de son équipe contre l'Union Berlin de Michel Aebischer, samedi en Bundesliga (1-1).

L'international suisse a débloqué la situation alors que les deux formations évoluaient à 10 contre 10 après les expulsions de Felix Uduokhai (19e, Union) et de Juma Bah (63e, Augsbourg). Son centre du pied gauche a trouvé la tête de Han-Noah Massengo (71e).

C'est déjà la sixième contribution à un but pour Fabian Rieder, qui porte le brassard de capitaine à Augsbourg. Il compte deux buts et quatre passes décisives en sept matches de Bundesliga.

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L'Union Berlin, entraînée par l'ancien coach de Thoune Mauro Lustrinelli et qui jouait avec le Fribourgeois Michel Aebischer, a toutefois rapidement répondu. L'Allemand Janik Haberer a trouvé la faille après un cafouillage dans la surface augsbourgeoise (74e).

Ce nul permet aux Berlinois d'enchaîner un troisième match sans défaite, mais ils restent malgré tout englués dans la zone de relégation. Augsbourg, qui n'a plus gagné depuis cinq rencontres, et bloqué dans le ventre mou.

Dortmund prend la tête

En haut du classement, le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 à domicile devant l'Eintracht Francfort, grâce à un but du remplaçant Maximilian Beier. Gregor Kobel, le gardien de l'équipe de Suisse, a signé son sixième blanchissage de la saison, toutes compétitions confondues.

Avec cette victoire, le BVB prend trois points d'avance sur le Bayern Munich en tête du classement. Les Bavarois tenteront de recoller dimanche sur la pelouse du SC Fribourg (17h30).

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Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
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9
30
27
2
Atlético Madrid
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9
11
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3
Real Madrid
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9
14
21
4
Real Betis Balompié
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9
2
19
5
Real Sociedad
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9
0
16
6
FC Séville
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9
-2
14
7
Deportivo Alaves
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10
3
12
8
Villarreal CF
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10
1
12
9
Celta Vigo
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9
3
11
10
La Corogne
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9
1
11
11
CA Osasuna
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9
-8
11
12
Racing Santander
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10
-11
11
13
Levante UD
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9
-2
10
14
CF Elche
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10
-3
10
15
Athletic Bilbao
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8
-1
9
16
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9
-6
9
17
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-8
9
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-2
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-12
5
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