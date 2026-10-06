Quatre sur quatre: carton plein pour la Nati!

L'équipe de Suisse, pas forcément très convaincante ni très inspirée pendant septante minutes, a dominé comme attendu la Macédoine du Nord (3-0) ce mardi à Lucerne. Le carton plein est total en Ligue des Nations, mais la première place du groupe n'est pas encore assurée. Il faudra attendre novembre.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Des buts de Fabian Rieder (43e), de Johan Manzambi (73e) et de Dan Ndoye (80e) ont permis à la Suisse de battre la Macédoine du Nord (3-0) ce mardi à Lucerne devant 15'730 spectateurs et de prendre un départ idéal dans son groupe de Ligue des Nations.

Malgré l'ampleur du score, ce match a été sans doute le moins bien maîtrisé de la Nati dans cette nouvelle campagne, tant les Suisses ont peiné offensivement et ne se sont pas montrés très inspirés, même après avoir ouvert le score juste avant la pause. Mais qu'importe le style: la Suisse a remporté son quatrième match depuis le début de ce rassemblement, qu'elle boucle sur un bilan parfait: quatre victoires, onze buts marqués, un seul encaissé.

Une défense slovène bien généreuse

Il a cependant fallu que la défense macédonienne se saborde elle-même pour que Fabian Rieder puisse ouvrir le score ce mardi. Zeki Amdouni a bien pressé, c'est vrai, et l'attaquant genevois mérite des compliments pour son attitude, mais les Macédoniens regretteront longtemps cette action, eux qui n'avaient rien à voir avec l'équipe ultra-faible rencontrée une semaine plus tôt à Skopje. En arrivant à 0-0 à la pause, ce qui n'aurait pas été franchement volés, ils auraient pu faire douter un peu cette Nati peu tranchante et trop prévisible.

Il n'en a donc rien été et la Suisse a même pu doubler la mise à la 73e sur une frappe puissante, mais centrée, de Johan Manzambi sur laquelle Stole Dimitrievski a complètement pataugé. Le 3-0 de Dan Ndoye était d'ailleurs lui aussi le fruit d'une erreur de la défense macédonienne, décidément bien trop généreuse.

Cinq points d'avance avec deux matches à jouer

Ce succès, qui au final ne se discute pas, met la Suisse dans une position ultra-favorable dans son groupe, mais il est encore trop tôt pour fêter officiellement le retour en Ligue des Nations. La Slovénie l'ayant emporté en Ecosse (2-1) dans le même temps, elle reste à cinq points de la Suisse, alors que la Nati doit encore se rendre à Ljubljana, puis recevoir la Tartan Army à Saint-Gall. Avec deux défaites, et deux victoires slovènes, la Suisse passerait deuxième en novembre. Mais ce n'est pas tout à fait la tendance après ce rassemblement d'octobre très réussi.