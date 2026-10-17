Deux Suisses font trembler les filets en Bundesliga

Malgré un but de Fabian Rieder, Augsbourg sur la pelouse d’Elversberg (4-3). Miro Muheim a, lui, été décisif avec Hambourg.

ATS Agence télégraphique suisse

Fabian Rieder et Augsbourg ont chuté samedi sur la pelouse d’Elversberg, promu cette saison en Bundesliga. Les Bavarois se sont inclinés 4-3 malgré un penalty transformé par le Bernois.

Le but de l’international suisse (37 sélections, 2 buts) a mis fin à l’hémorragie du FCA, qui a complètement manqué son début de match en Sarre. Elversberg menait en effet 2-0 après sept minutes puis 3-0 à la 28e. Rieder a réduit la marque sur penalty juste avant la mi-temps.

Un autre penalty transformé par Michael Gregoritsch a permis à Augsbourg de revenir à 3-2, mais Elversberg a repris deux buts d’avance à la 89e. Augsbourg a encore marqué une minute plus tard, sans parvenir à égaliser.

Avec cette défaite, Augsbourg voit le promu lui passer devant au classement. Fabian Rieder et ses coéquipiers sont désormais 10es, à six points du leader provisoire, le Borussia Dortmund.

Muheim frappe encore

Le BVB n’a pas réussi à venir à bout de l’Union Berlin de Mauro Lustrinelli. Tenus en échec dans la capitale (0-0), Gregor Kobel et ses coéquipiers pourraient perdre leur fauteuil de leader au profit de Fribourg ou du Bayern Munich.

Un autre Suisse a trouvé le chemin des filets lors de cette 6e journée: Miro Muheim. Le latéral, qui a participé au Mondial cet été, a offert la victoire à Hambourg contre Stuttgart à la 88e (1-0). Il avait déjà fait de même le week-end dernier sur la pelouse d’Hoffenheim (3-2).