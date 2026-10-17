Deux Suisses font trembler les filets en Bundesliga

Fabian Rieder et Augsbourg ont chuté samedi sur la pelouse d’Elversberg, promu cette saison en Bundesliga. Les Bavarois se sont inclinés 4-3 malgré un penalty transformé par le Bernois.
Le but de l’international suisse (37 sélections, 2 buts) a mis fin à l’hémorragie du FCA, qui a complètement manqué son début de match en Sarre. Elversberg menait en effet 2-0 après sept minutes puis 3-0 à la 28e. Rieder a réduit la marque sur penalty juste avant la mi-temps.
Un autre penalty transformé par Michael Gregoritsch a permis à Augsbourg de revenir à 3-2, mais Elversberg a repris deux buts d’avance à la 89e. Augsbourg a encore marqué une minute plus tard, sans parvenir à égaliser.
Avec cette défaite, Augsbourg voit le promu lui passer devant au classement. Fabian Rieder et ses coéquipiers sont désormais 10es, à six points du leader provisoire, le Borussia Dortmund.
Muheim frappe encore
Le BVB n’a pas réussi à venir à bout de l’Union Berlin de Mauro Lustrinelli. Tenus en échec dans la capitale (0-0), Gregor Kobel et ses coéquipiers pourraient perdre leur fauteuil de leader au profit de Fribourg ou du Bayern Munich.
Un autre Suisse a trouvé le chemin des filets lors de cette 6e journée: Miro Muheim. Le latéral, qui a participé au Mondial cet été, a offert la victoire à Hambourg contre Stuttgart à la 88e (1-0). Il avait déjà fait de même le week-end dernier sur la pelouse d’Hoffenheim (3-2).