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En tête de la Bundesliga
Privé de Neuer, Kimmich et Kompany, le Bayern s'impose à Fribourg

Victoire 3-1 du Bayern Munich à Fribourg en clôture de la 7e journée de Bundesliga. Avec 17 points, les Bavarois partagent la première place avec Dortmund.
Publié: il y a 2 minutes
Michael Olise (à gauche), à clotéuré le score.
Photo: imago/MiS
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern Munich a gagné 3-1 à Fribourg en clôture de la 7e journée de Bundesliga. Le tenant du titre est en tête du classement, à égalité de points avec le Borussia Dortmund.

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Avec 17 points sur 21 possibles, les coéquipiers de Harry Kane, capitaine du soir en l'absence de Manuel Neuer (douleurs à un pied) et Joshua Kimmich (décès dans sa famille), occupent le fauteuil de leader à la différence de buts. Les deux clubs seront opposés samedi à Munich lors d'un très attendu Klassiker.

A Fribourg, les Bavarois ont marqué par Upamecano (16e), Gnabry (42e) et Olise (95e). L'équipe locale avait réagi grâce à un autogoal de Bischof (82e). Le Bayern était sans son entraîneur belge Vincent Kompany, hospitalisé depuis son malaise vendredi après-midi à l'issue de l'entraînement.

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
9
30
27
2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
10
12
25
3
Real Madrid
Real Madrid
9
14
21
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
10
2
20
5
Real Sociedad
Real Sociedad
2:1
10
1
19
6
FC Séville
FC Séville
9
-2
14
7
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
3
12
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
9
3
12
9
Celta Vigo
Celta Vigo
10
3
12
10
Villarreal CF
Villarreal CF
10
1
12
11
La Corogne
La Corogne
10
0
11
12
CA Osasuna
CA Osasuna
9
-8
11
13
Racing Santander
Racing Santander
10
-11
11
14
Levante UD
Levante UD
1:2
10
-3
10
15
CF Elche
CF Elche
10
-3
10
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
9
-8
9
17
Getafe CF
Getafe CF
10
-10
9
18
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
10
-2
8
19
Valence CF
Valence CF
10
-10
6
20
Malaga CF
Malaga CF
10
-12
5
Ligue des Champions
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Qualification pour la Ligue Conférence
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