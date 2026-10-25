Victoire 3-1 du Bayern Munich à Fribourg en clôture de la 7e journée de Bundesliga. Avec 17 points, les Bavarois partagent la première place avec Dortmund.

Privé de Neuer, Kimmich et Kompany, le Bayern s'impose à Fribourg

Privé de Neuer, Kimmich et Kompany, le Bayern s'impose à Fribourg

ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern Munich a gagné 3-1 à Fribourg en clôture de la 7e journée de Bundesliga. Le tenant du titre est en tête du classement, à égalité de points avec le Borussia Dortmund.

Avec 17 points sur 21 possibles, les coéquipiers de Harry Kane, capitaine du soir en l'absence de Manuel Neuer (douleurs à un pied) et Joshua Kimmich (décès dans sa famille), occupent le fauteuil de leader à la différence de buts. Les deux clubs seront opposés samedi à Munich lors d'un très attendu Klassiker.

A Fribourg, les Bavarois ont marqué par Upamecano (16e), Gnabry (42e) et Olise (95e). L'équipe locale avait réagi grâce à un autogoal de Bischof (82e). Le Bayern était sans son entraîneur belge Vincent Kompany, hospitalisé depuis son malaise vendredi après-midi à l'issue de l'entraînement.