Arsenal arrache le nul sur le terrain du Bayern

Le choc de la 3e journée de Champions League entre le Bayern Munich et Arsenal a tenu toutes ses promesses mercredi soir (2-2). Les Gunners ont arraché le match nul à la 82e pour rester invaincus.

ATS Agence télégraphique suisse

Menés après un penalty transformé par l'inévitable Harry Kane (61e), les Londoniens s'en sont remis à un autre Anglais, Declan Rice, à la conclusion d'une jolie combinaison dans le camp bavarois (82e). Avec deux victoires et un nul, les Gunners sont toujours invaincu dans la compétition.

Finaliste de la dernière édition, Arsenal avait pourtant frappé en premier. Eberechi Eze, entré en jeu à la 10e minute après la sortie sur blessure de Bukayo Saka, a été envoyé à la limite du hors-jeu par son capitaine Martin Odegaard, avant de tromper Manuel Neuer d'une reprise de volée (25e).

Dix minutes plus tard, Kane était une première fois décisif en envoyant Alphonso Davies au but (35e). La précision de sa passe à destination du Canadien a souligné la polyvalence de celui qui est bien plus qu'un simple serial buteur.

En début de deuxième période, ce sont les deux gardiens qui se sont mis en lumière, David Raya sauvant sur sa ligne une tête de Dayot Upamecano (49e), avant que Neuer n'empêche Eze de s'offrir un doublé (54e). La parfaite illustration d'un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre.

Trois sur trois pour le Real

A domicile, le Real Madrid a de son côté décroché son troisième succès dans cette phase de ligue. Les Merengue ont battu le RB Leipzig 4-1, à quatre jours du Clasico contre le Barça en Liga.

L'équipe entraînée par José Mourinho a attendu la 43e pour faire la différence, le moment choisi par Bernardo Silva pour débloquer son compteur avec son nouveau club. Le Real a accentué son avantage en deuxième période avec des réussites de Güler, Mbappé et Diomandé. Les Allemands avaient entre-temps réduit la marque à 3-1, via Gomis.

Deux autres équipes ont rejoint le PSG et Liverpool au sommet du classement avec 9 points. Même sans Johan Manzambi, légèrement blessé au mollet, Aston Villa s'est imposé 3-1 à Birmingham contre les Norvégiens du Viking Stavanger, alors que le Betis Séville a signé un troisième succès en battant le Feyenoord Rotterdam (1-0).

L'Inter dans la douleur

L'Inter Milan de Manuel Akanji a lui décroché sa première victoire en venant difficilement à bout du Shakhtar Donetsk (1-0). Les Nerazzurri ont dû attendre la 77e pour ouvrir la marque avec un but de Carlos Augusto, alors qu'ils évoluaient à 10 dès la 68e à la suite de l'expulsion d'Alessandro Bastoni.

Victorieux à Milan la semaine dernière, le Club Bruges de Yann Sommer a poursuivi sur sa lancée en dominant le RC Lens en Belgique (3-0). Hans Vanaken, Joaquin Seys et Carlos Forbs ont marqué les trois buts face à une équipe qui alignait l'ancien Servettien Junior Kadile.

Dans le dernier match de la soirée, le LASK Linz a créé la surprise en s'imposant 3-2 sur la pelouse du Sporting, à Lisbonne.