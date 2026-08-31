Lionel Messi annonce prendre sa retraite internationale

Lionel Messi, légende du football, annonce ce 31 août 2026 sa retraite internationale avec l'Argentine via Instagram. Une décision marquante après des années de succès, dont la Coupe du monde 2022.

AFP Agence France-Presse

La légende du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale avec l'Argentine, quelques semaines après la défaite de l'Albiceleste en finale du Mondial mais aussi le décès de son père et agent Jorge Messi.

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«Du temps s'est écoulé depuis la finale, et après y avoir beaucoup réfléchi, je veux vous annoncer à tous que je prends ma retraite avec l'équipe nationale. C'est une décision (...) qui fait encore mal au plus profond de moi, mais je comprends que c'est le moment», a écrit sur son compte Instagram l'octuple Ballon d'Or, qui a inscrit 125 buts en un peu plus de 200 sélections.

«Il ne me reste plus beaucoup de temps, les étapes se succèdent et celle-ci me fait particulièrement mal. J'aime, j'ai aimé et j'aimerai toujours la sélection. J'ai tout donné, je n'ai plus rien à donner, il y a de très bons jeunes qui arrivent derrière et qui méritent leur place», a-t-il poursuivi.

En deuil après la mort de son père

Messi, qui à 39 ans joue toujours en club à l'Inter Miami, aux Etats-Unis, avait déjà pris une première fois sa retraite internationale en 2016, avant de revenir pour le Mondial-2018 et de triompher quatre ans plus tard au Qatar. Récemment, outre la finale perdue contre l'Espagne le 19 juillet à New York, l'Argentin a été très affecté par la mort de son père Jorge Messi, à 68 ans, affirmant mi-août ne plus se voir jouer «encore longtemps».

Pour sa dernière compétition internationale, l'ancienne star du Barça a brillé avec l'Argentine, la portant jusqu'en finale avec 8 buts, dont un triplé. Mais il est passé à côté de sa finale, perdue contre l'Espagne (1-0 a.p.). Messi s'était aussi incliné en finale du Mondial-2014 contre l'Allemagne (1-0 a.p.).

Outre la Coupe du monde, son palmarès avec l'Argentine comprend deux Copa America (2021, 2024), un titre olympique (2008), une Finalissima (2022) et un Mondial des moins de 20 ans (2005). Ses succès en sélection ont cimenté sa place dans le Panthéon du football argentin aux côtés de l'idole Diego Maradona. Messi est sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2028.



