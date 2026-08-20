Lionel Messi a marqué son premier but depuis le décès de son père, offrant un moment émouvant lors du match nul 2-2 entre l'Inter Miami et Philadelphia Union en MLS.

ATS Agence télégraphique suisse

Lionel Messi a inscrit son premier but depuis la mort de son père. Il a permis à l'Inter Miami de mener temporairement avant de concéder le nul 2-2 face au Philadelphia Union en MLS.

La superstar argentine a donné l'avantage à Miami (2-1) à la 26e sur une frappe puissante du gauche au second poteau, après avoir éliminé le défenseur Kai Wagner grâce à un crochet spectaculaire. Après une célébration sobre avec ses coéquipiers, au cours de laquelle il a esquissé un bref sourire, le capitaine de Miami a levé les mains vers le ciel.

Lionel Messi (39 ans) s'est ainsi hissé à la deuxième place du classement des buteurs de la MLS avec 13 réalisations, à un but de l'attaquant croate du FC Dallas, Petar Musa. «La Pulga» n'avait pas trouvé le chemin des filets lors des deux matches disputés depuis son retour d'Argentine après le décès de son père, Jorge Messi, le 8 août.