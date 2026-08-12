Dans un émouvant message, la star argentine a expliqué sur les réseaux sociaux qu'elle n'était pas sûre d'avoir la force de jouer encore longtemps au football. Son père est décédé la semaine dernière, très probablement des suites d'un cancer.

AFP Agence France-Presse

La superstar argentine, Lionel Messi, a estimé mercredi ne pas être certain de jouer «encore longtemps» au football, dans une lettre d’adieu à son père Jorge Messi, figure tutélaire du joueur décédée samedi dernier.

«Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer. Je ne faisais que jouer au football, et maintenant j’ai pas mal de doutes sur le fait que je vais continuer encore longtemps», a écrit Messi, 39 ans, dans ce message publié sur Instagram.

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Dans cette longue lettre, le champion du monde 2022 revient longuement sur l’absence de son père, déjà souffrant, durant la dernière Coupe du monde en Amérique du Nord, où l’Argentine s’est finalement inclinée en finale contre l’Espagne (1-0 après prolongation).

«Mes jambes ne suivaient plus»

«Je t’avais dit qu’on irait en finale comme ça tu pourrais venir... On est arrivé en finale et tu n’as pas pu être là. Je voulais la gagner pour te l’apporter», mais «je n’ai pas pu, mes jambes ne suivaient plus. Cette fois, j’ai essayé d’aller contre mon corps, mais je n’ai pas pu», a raconté l’octuple vainqueur du Ballon d’Or, trophée récompensant chaque année le meilleur joueur de la planète.

L’ancien meneur du FC Barcelone, où il était arrivé avec son seul père pour l’accompagner à l’âge de 13 ans, est aussi revenu sur la place prépondérante jouée par Jorge Messi dans sa carrière et bien au-delà.

«Tu as été mon père, mon ami et mon agent. Tu as toujours été la personne que tu devais être à chaque moment et tu ne t’es jamais trompé», a souligné Leo Messi, qui évolue à l’Inter Miami, dans le championnat nord-américain MLS, depuis son départ d’Europe il y a trois ans.

En larmes contre l’Algérie

A la fois pilier émotionnel, soutien footballistique, et agent de la star mondiale depuis l’enfance, Jorge Messi est décédé dans la nuit de vendredi à samedi dernier, à 68 ans, dans une clinique de Rosario, la ville argentine d’origine de la famille. La cause du décès n’a pas été communiquée mais des médias locaux ont évoqué un cancer et, dans sa lettre d’adieu, Lionel Messi fait allusion aux derniers mois difficiles.

Après la finale du Mondial perdue contre l’Espagne le 19 juillet, Messi était d’ailleurs venu quelques jours en famille à Rosario au chevet de son père, et il a assisté aux obsèques tenues dimanche dernier dans l’intimité.

Le capitaine de l’Argentine avait aussi paru affecté durant la Coupe du monde. Après avoir fondu en larmes contre l’Algérie, en début de compétition, il avait expliqué avoir vécu une période éprouvante pour «une situation extérieure au sport», sans fournir de précisions à l’époque. A l’issue du Mondial, Lionel Messi n’avait pas donné d’indication sur la suite de sa carrière, tant en club qu’en sélection.