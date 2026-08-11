Des documents de police récemment divulgués révèlent plusieurs menaces visant Lionel Messi pendant la Coupe du monde. Des alertes à la bombe ont également concerné des stades et le car de l’équipe d’Angleterre.

Des documents révèlent les menaces qui ont secoué la Coupe du monde

Des documents révèlent les menaces qui ont secoué la Coupe du monde

Gian-Andri Baumgartner

«Je vais faire exploser le stade de Dallas avec des bombes que j’ai fabriquées moi-même et prendre un fusil d’assaut pour tuer Lionel Messi.» C’est la menace proférée par un homme fin juin lors d’un appel passé à l’aéroport de la métropole texane. Et ce, peu avant que la superstar argentine ne marque son troisième but de la phase de groupes de la Coupe du monde contre la Jordanie (3-1).

Il s’agit de l’une des deux menaces de mort concrètes visant Lionel Messi mentionnées dans un dossier de police divulgué, qui contient des documents du FBI et de l’International Police Cooperation Center (IPCC). Le journal espagnol «Marca» a été le premier à révéler ces informations.

Selon le quotidien, d’autres menaces auraient été proférées avant le huitième de finale de l’Argentine contre l’Egypte à Atlanta, en Géorgie. Sur les réseaux sociaux, l’un des suspects avait écrit: «Je vais entrer dans le stade d’Atlanta et faire exploser Messi avec quatre bombes attachées à mon corps.»

Pendant le match, la police avait alors reçu un signalement faisant état de plusieurs bombes dans le stade. Une fouille menée avec des chiens n’a toutefois rien révélé. Il s’agissait d’une fausse alerte.

Alerte dans le car de l’équipe d’Angleterre

L’équipe nationale anglaise a elle aussi été concernée par une alerte à la bombe, rapporte le journal britannique «The Sun». Avant la demi-finale contre l’Argentine, le car des «Three Lions» a ainsi été fouillé à la recherche d’explosifs. Un chien avait dans un premier temps détecté quelque chose de suspect. Mais la présence signalée s’est finalement expliquée par un problème mécanique lié à une fuite d’huile. Les joueurs anglais ont ainsi pu pousser un soupir de soulagement.

Les rapports de police font également état d’une arrestation dans l’entourage de Cristiano Ronaldo, le grand rival de longue date de Lionel Messi. Un «homme suspect» aurait tenté de se renseigner auprès de l’hôtel de l’équipe portugaise sur les détails du logement de Cristiano Ronaldo. Il aurait été arrêté deux jours plus tard dans ce même hôtel.

Les documents mentionnent enfin des menaces de mort visant des arbitres, notamment François Letexier. Après le huitième de finale entre l’Argentine et l’Egypte, l’arbitre français aurait reçu plus de 6000 messages haineux. Lui et sa famille ont depuis bénéficié d’une protection renforcée.