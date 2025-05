Manchester United prépare un grand ménage pour cet été!

1/8 La liste des joueurs à vendre à Manchester United est longue après une saison catastrophique. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

C’est une saison cauchemardesque que traverse Manchester United, club le plus titré d’Angleterre (20 titres, à égalité avec Liverpool). Avec la défaite 1-0 face à Tottenham en finale de la Ligue Europa mercredi, le dernier espoir de sauver l’exercice s’est envolé. Ce n’est que la deuxième fois en 35 ans (après 2014-2015) que les Red Devils ne disputeront pas de compétition européenne la saison suivante.

Un coup dur, non seulement pour l’orgueil du club, mais aussi pour ses finances. En effet, l’absence de la Ligue des champions prive Manchester United de plus de 110 millions de francs suisses.

Une longue liste de joueurs sur le départ

Le budget pour renforcer l’effectif risque donc d’être restreint pour Ruben Amorim (40 ans), récemment nommé à la tête de l’équipe. Seules des ventes conséquentes pourraient permettre aux Red Devils de financer la refonte attendue du groupe.

Selon le quotidien «Bild», Manchester United serait prêt à se séparer de plusieurs cadres, dont Casemiro (33 ans), Harry Maguire (32), Luke Shaw (29), André Onana (29), Alejandro Garnacho (20), Rasmus Højlund (22), Kobbie Mainoo (20), et même du capitaine Bruno Fernandes (30).

Ce dernier a d’ailleurs laissé planer le doute sur son avenir après la finale: «Si le club estime qu’il est temps de se séparer de moi, pour des raisons financières ou autres, ainsi soit-il». Il a toutefois ajouté: «J’ai toujours dit que je resterais jusqu’à ce que le club décide qu’il est temps pour moi de partir. Et je tiendrai parole».

Trois départs quasi assurés

Le départ de Garnacho semble de plus en plus probable, ses relations avec Amorim s’étant visiblement tendues. Après la finale, l’Argentin a fait part de son incompréhension: «J’ai joué et contribué à chaque tour jusqu’à la finale, et aujourd’hui, je n’ai eu que 20 minutes. Je ne comprends pas…»

Interrogé sur son avenir, il est resté flou: «Je vais profiter de l’été et on verra ce qui se passera». Le Napoli et Chelsea seraient sur les rangs pour enrôler l’ailier de 20 ans.

Le club veut un nouvel attaquant

Par ailleurs, trois joueurs prêtés devraient quitter le club de manière définitive. Selon le «Manchester Evening News», United espère récupérer environ 45 millions d'euros grâce à Marcus Rashford (27 ans), prêté à Aston Villa sur la seconde moitié de saison et attiré par un départ vers le FC Barcelone. Antony (25 ans), auteur d’un bon printemps au Betis Séville, pourrait rapporter près de 40 millions. Quant à Jadon Sancho (25 ans), Chelsea disposerait d’une option d’achat estimée à environ 30 millions.

Ces ventes devraient permettre de financer l’arrivée d’un nouvel avant-centre. Plusieurs pistes seraient à l’étude: Liam Delap (22 ans, Ipswich), Benjamin Šeško (21 ans, Leipzig), Viktor Gyökeres (26 ans, Sporting), ou encore Victor Osimhen (26 ans), prêté cette saison à Galatasaray.

Mais le dossier le plus avancé concerne Matheus Cunha (25 ans), ancien joueur du FC Sion. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United envisage de lever sa clause libératoire fixée à 70 millions d’euros – en dépit de son absence de la Ligue des champions la saison prochaine.