Le sélectionneur national connaît bien son homologue Patrick Fischer, avec lequel il échange parfois sur les beautés et les difficultés de leur métier. Mais c’est d’une vedette de NHL dont Murat Yakin est le plus proche.

Murat Yakin en conférence de presse ce jeudi à l'aéroport de Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin sera devant sa télévision ce jeudi après-midi à 16h20 pour soutenir la Nati face à l’Autriche. Le sélectionneur national est souvent en contact avec son homologue Patrick Fischer («Je l’apprécie beaucoup, on s’entend très bien»), mais c’est d’un joueur dont il est le plus proche: Nino Niederreiter. «Nous partageons le même golf. Je connais son programme par coeur», sourit Murat Yakin, qui a développé une relation privilégiée avec la star des Winnipeg Jets.

«Il n'a pas pris un jour de repos»

«J’aimerais bien aller le visiter un jour en Amérique du Nord, mais pour l’heure, je suis surtout impressionné par sa détermination, en plus de son niveau», explique le sélectionneur de la Nati de football. Le fait que le Grison de 32 ans ait immédiatement sauté dans l’avion après l’élimination de son équipe en play-off de NHL pour rejoindre la Nati au Mondial a beaucoup de valeur à ses yeux. «Il a un programme de mammouth et il n’a pas pris un jour de repos, il est tout de suite arrivé au Danemark pour renforcer l’équipe, c’est admirable», apprécie le sélectionneur, qui peut compter sur une même motivation de la part de ses footballeurs cet été.

L'or? C'est possible!

L’équipe de Suisse de football se prépare en effet à partir en tournée américaine au terme d’une saison éprouvante en club, mais Granit Xhaka et tous les autres seront là et bien là. Trois ou quatre de ses joueurs (Lucas Blondel, Manuel Akanji, Gregor Kobel et peut-être Zeki Amdouni) enchaîneront d’ailleurs avec la Coupe du monde des clubs!

Mais retour au hockey sur glace et au Danemark. Murat Yakin pense-t-il les hockeyeurs capables d’aller chercher l’or? «Ils n’en ont pas été loin ces dernières années. J’espère que ce sera le cas cette fois. J’y crois!»