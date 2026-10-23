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En raison des manifestations
PSG-Lyon décalé à lundi à la demande de la préfecture

La préfecture de police reporte PSG-Lyon à lundi, en raison de manifestations prévues en France ce week-end. Ce choc de Ligue 1 était initialement programmé dimanche soir.
Publié: il y a 1 minute
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Le choc du week-end de Ligue 1 ne se tiendra pas dimanche mais lundi.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'affiche de la 8e journée de Ligue 1 entre le Paris St-Germain et Lyon, initialement prévue dimanche à 20h45, a été décalée à lundi (20h30) à la demande de la préfecture de police. La Ligue de football professionnel (LFP) l'a annoncé vendredi.

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Il s'agit de la quatrième reprogrammation d'un match pour ce week-end, Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Les décisions ont été prises en raison des manifestations de grande ampleur prévues ce week-end en France, une semaine après celles du 17 octobre.

Un match NFL au programme

Le PSG, deuxième du championnat à égalité de points (14) avec l'OL, 1er, disputera donc ce choc au Parc des Princes en même temps que la cérémonie du Ballon d'or, auquel plusieurs Parisiens postulent de Khvicha Kvaratskhelia à Ousmane Dembélé en passant par Fabian Ruiz. La cérémonie débutera à 19h30 à Londres.

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Avant cette décision, une première rencontre de Ligue 1 prévue samedi, entre Toulouse et Troyes, avait été reportée, tandis que le coup d'envoi de Saint-Etienne - Nantes a été décalé de 20h00 à 20h45 ce samedi. Ces reports interviennent une semaine après des manifestations émaillées d'incidents en France.

À Paris, un autre événement sportif majeur doit se dérouler dimanche: le match de football américain (NFL) délocalisé des Etats-Unis au Stade de France entre la Nouvelle-Orléans et Pittsburgh à 14h30. Il mobilise déjà les forces de l'ordre.

Ligue 1 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
7
8
14
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
5
14
3
Paris FC
Paris FC
7
5
14
4
Lille OSC
Lille OSC
7
5
14
5
AS Monaco
AS Monaco
7
4
14
6
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
7
1
13
7
FC Lorient
FC Lorient
7
1
11
8
RC Lens
RC Lens
7
3
10
9
Olympique Marseille
Olympique Marseille
7
4
9
10
Stade Brestois
Stade Brestois
7
3
9
11
Toulouse FC
Toulouse FC
7
1
9
12
AJ Auxerre
AJ Auxerre
7
-6
9
13
OGC Nice
OGC Nice
7
-3
8
14
RC Strasbourg
RC Strasbourg
7
-3
7
15
Angers SCO
Angers SCO
7
-6
7
16
Le Mans FC
Le Mans FC
7
-5
6
17
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
7
-11
4
18
Le Havre AC
Le Havre AC
7
-6
2
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