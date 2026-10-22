L'ancien gardien du PSG agressé dans sa propre maison

Le gardien espagnol Sergio Rico a vécu une soirée traumatisante lundi. Cinq individus masqués auraient fait irruption à son domicile, près de Séville, avant de s’en prendre à sa famille et de repartir avec plusieurs objets de valeur.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Choc pour Sergio Rico (33 ans) et ses proches. L’ancien gardien du PSG, de Fulham et de Séville a été victime d’un violent home-jacking lundi dernier dans sa maison de Bollullos de la Mitación, dans la banlieue de Séville. Le portier espagnol a depuis confirmé les informations relayées par les médias locaux.

Au moment des faits, son épouse Alba Silva, leurs deux jeunes enfants, sa belle-mère ainsi qu’une employée de maison se trouvaient également sur place. Selon les premières informations, cinq individus masqués auraient fait irruption dans le domicile et se seraient montrés particulièrement violents. Sergio Rico aurait été ligoté sous les yeux de ses proches, tandis que les agresseurs auraient menacé sa belle-mère avec une arme à feu, en lui plaçant un pistolet sur la tempe.

Les malfaiteurs auraient ensuite fouillé la maison avant de prendre la fuite avec leur butin, composé notamment d’argent liquide, de bijoux et de montres. La police espagnole a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cette agression.

Un nouveau coup dur après son grave accident

Alba Silva, influenceuse connue en Espagne, a réagi sur les réseaux sociaux. «Je suis encore sous le choc après la nuit dernière, les mots me manquent. Mais la seule chose qui compte vraiment, c’est que, Dieu merci, notre famille est en sécurité. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages de sympathie», a-t-elle écrit.

Cette épreuve ravive le souvenir d’un autre épisode dramatique pour la famille. En mai 2023, alors qu’il évoluait au Paris Saint-Germain, Sergio Rico avait été victime d’un grave accident d’équitation. Il avait subi un traumatisme cranio-cérébral et avait été plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines.

Après une longue convalescence, le gardien avait repris sa carrière et rejoint le club d’Al-Gharafa, au Qatar, en 2024. Il y a toutefois très peu joué, faute d’avoir obtenu l’autorisation nécessaire pour évoluer en compétition. Sans club depuis cet été, l’Espagnol doit désormais faire face à cette nouvelle épreuve, cette fois aux côtés de sa famille.