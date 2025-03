1/5 Walter Bucher (à gauche) est lancé dans la course par Jean Roth (à droite) en 1957 au Hallenstadion. Photo: Keystone

Hans-Peter Hildbrand

Silencieux, aimable et sympathique. Tel était décrit Walter Bucher. Que ce soit en tant que star du cyclisme, acclamée sur les pistes d’Europe, ou après sa carrière sportive en tant qu’entrepreneur de transport.

Le Zurichois est décédé à l’âge de 98 ans le 6 mars dernier. Il a pris le départ 35 fois sur les courses de six jours avec son partenaire Jean Roth (†94). Les «diables rouges» ont ainsi remporté neuf courses ensemble. C’était l’époque où le cyclisme suisse écrivait ses plus grandes histoires. Avec les vainqueurs du Tour de France Hugo Koblet (†39) et Ferdi Kübler (†97), le champion du monde de sprint Oscar Plattner (†80) et le champion du monde de steeple… Walter Bucher.

Sur la piste 24 heures sur 24

La première course de six jours a eu lieu en 1954 au Hallenstadion de Zurich. Elle a été marquée par les duels entre les équipes zurichoises Koblet/von Büren et Roth/Bucher.

Il s’agissait de voir et d’être vu. Même si, pendant la nuit, on ne voyait pas d’un côté à l’autre du stade – la fumée des cigarettes et des cigares était trop dense. Walter Bucher a participé aux courses de six jours à une époque où il fallait toujours avoir un partenaire sur la piste. Le matin, il roulait toujours d’une seule main, en lisant le journal et en buvant du café.

Cette légende du cyclisme a pris le départ de 66 courses de six jours (11 victoires) et a couronné sa carrière en 1958 à Paris avec le titre de champion du monde de steeple.

Même à un âge avancé, il continuait à faire du vélo de course ou du VTT. En 2015, lors des championnats suisses sur route à Steinmaur (ZH), debout sur une pédale, il descendait encore la prairie avant de se mettre en selle avec un sens de l’équilibre parfait. Avec la disparition de Walter Bucher, c’est la dernière star suisse de l’âge d’or des années 50 qui s’est éteinte.