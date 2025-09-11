DE
Pas d'exploit sur la Vuelta
Stefan Küng 6e du «chrono» de Valladolid

Stefan Küng n'a pu faire mieux qu'une 6e place dans la 18e étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre de 12,2 km disputé à Valladolid. Le Thurgovien a concédé 12'' au vainqueur Filippo Ganna.
Publié: 17:43 heures
Stefan Küng a terminé 6e du «chrono» de Valladolid jeudi.
Photo: JAVIER LIZON
Lauréat du long «chrono» de la Vuelta 2024 lors de l'ultime étape à Madrid pour son premier succès dans un grand Tour, Stefan Küng n'est pas parvenu à récidiver. Le Covid dont il a souffert ces dernières semaines ne lui permet pas encore d'être en pleine possession de ses moyens. Mais il peut être satisfait de sa performance.

Seulement 6e au deuxième pointage intermédiaire, le double champion du monde de la spécialité Filippo Ganna a pour sa part réalisé une démonstration sur les 4 derniers kilomètres pour arracher la victoire. L'Italien a ainsi repris quelque 10 secondes dans le final à l'Australien Jay Vine, 2e de l'étape avec 0''9 de retard.

Porteur du maillot rouge, Jonas Vingegaard a conservé sans difficulté la tête du classement général au terme d'une étape raccourcie de 15 km pour des raisons de sécurité. Le Danois a néanmoins perdu 10'' sur son dauphin portugais João Almeida (2e de l'étape), qu'il devance désormais de 40 secondes au général.

