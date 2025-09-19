Ronja Blöchlinger monte sur la troisième marche du podium lors de la Coupe du monde à domicile à Lenzerheide. Chez les hommes, Luca Schätti est le seul Suisse à se classer dans le top 10.

1/5 Ronja Blöchlinger se classe troisième à la Coupe du monde de Lenzerheide, qui se déroule à domicile. Photo: Keystone

Keystone-SDA

Troisième en short track, Ronja Blöchlinger a assuré un début réussi à la Coupe du monde de VTT à domicile à Lenzerheide. La jeune Suissesse monte sur le podium pour la deuxième fois de sa carrière. Elle est suivie de près par Nicole Koller, tandis que la championne du monde Alessandra Keller complète le bon résultat de l’équipe suisse en se classant sixième.

Les Suissesses n’ont pas pu rivaliser pour la victoire. Jenny Rissveds et Evie Richards ont été dans une autre dimension. La Suédoise Jenny Rissveds, qui triomphe pour la quatrième fois dans les Grisons, a distancé la Britannique Evie Richards lors de l’avant-dernier des neuf tours et s’impose avec deux secondes d’avance. À ce moment-là, Ronja Blöchlinger accusait déjà un retard de 21 secondes.

Les hommes suisses à la peine

Chez les hommes, les Suisses ont nettement manqué le podium. Seul Luca Schätti, neuvième, a réussi à se hisser dans le top 10. Pour sa dernière course de short track, Nino Schurte n’a pas tout donné et a profité d’une véritable course d’adieu, terminant à la 38e place. Il disputera dimanche en cross-country la dernière course de sa magnifique carrière. Filippo Colombo n’a pas pu prendre le départ après une lourde chute à l’entraînement.

Les Français ont célébré une double victoire. Le champion du monde élite Victor Koretzky (31 ans) s’est imposé face au champion du monde U23 Adrien Boichis (22 ans).