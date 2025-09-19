DE
FR

Les suisses à la peine
Ronja Blöchlinger monte sur le podium à Lenzerheide

Ronja Blöchlinger monte sur la troisième marche du podium lors de la Coupe du monde à domicile à Lenzerheide. Chez les hommes, Luca Schätti est le seul Suisse à se classer dans le top 10.
Publié: il y a 53 minutes
Partager
Écouter
1/5
Ronja Blöchlinger se classe troisième à la Coupe du monde de Lenzerheide, qui se déroule à domicile.
Photo: Keystone
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDA

Troisième en short track, Ronja Blöchlinger a assuré un début réussi à la Coupe du monde de VTT à domicile à Lenzerheide. La jeune Suissesse monte sur le podium pour la deuxième fois de sa carrière. Elle est suivie de près par Nicole Koller, tandis que la championne du monde Alessandra Keller complète le bon résultat de l’équipe suisse en se classant sixième.

Les Suissesses n’ont pas pu rivaliser pour la victoire. Jenny Rissveds et Evie Richards ont été dans une autre dimension. La Suédoise Jenny Rissveds, qui triomphe pour la quatrième fois dans les Grisons, a distancé la Britannique Evie Richards lors de l’avant-dernier des neuf tours et s’impose avec deux secondes d’avance. À ce moment-là, Ronja Blöchlinger accusait déjà un retard de 21 secondes.

A lire aussi
L'idée décalée de l'UCI pour rendre hommage à Nino Schurter
Larmes, émotions et adieux
L'idée décalée de l'UCI pour rendre hommage à Nino Schurter
Nino Schurter submergé par les émotions
Une course d'adieux
Nino Schurter submergé par les émotions

Les hommes suisses à la peine

Chez les hommes, les Suisses ont nettement manqué le podium. Seul Luca Schätti, neuvième, a réussi à se hisser dans le top 10. Pour sa dernière course de short track, Nino Schurte n’a pas tout donné et a profité d’une véritable course d’adieu, terminant à la 38e place. Il disputera dimanche en cross-country la dernière course de sa magnifique carrière. Filippo Colombo n’a pas pu prendre le départ après une lourde chute à l’entraînement.

Les Français ont célébré une double victoire. Le champion du monde élite Victor Koretzky (31 ans) s’est imposé face au champion du monde U23 Adrien Boichis (22 ans).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus