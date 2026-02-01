DE
FR

Victoire face à Dallas
Clint Capela et Houston s'offrent un 7e succès en 9 matches

Les Rockets, portés par Amen Thompson, ont triomphé 111-107 contre Dallas samedi. Le rookie Cooper Flagg a impressionné malgré la défaite, avec 34 points et un tir manqué décisif en fin de match.
Publié: il y a 18 minutes
Alperen Sengun (28) et les Rockets ont battu Dallas samedi
Photo: Eric Christian Smith
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Houston a cueilli samedi son 30e succès de la saison en 47 parties, le septième dans ses neuf derniers matches. Le Genevois Clint Capela et les Rockets se sont imposés 111-107 à domicile face à Dallas.

C'est Amen Thompson qui a mené Houston à la victoire. L'ailier a cumulé 21 points, 9 passes décisives et 8 rebonds, l'intérieur turc Alperen Sengun réussissant quant à lui 14 points et 14 rebonds. Clint Capela a pour sa part inscrit 6 points, ajoutant 4 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet.

Le grand homme du match fut néanmoins le «rookie» de Dallas Cooper Flagg. Le no 1 de la draft 2025 s'est fait l'auteur de 34 points, 12 rebonds et 5 assists, deux jours après avoir battu le record de points pour un «teenager» (49 face à Charlotte). Mais il a raté un tir crucial à 25'' de la fin, alors que le score était de 109-107.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus