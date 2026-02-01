Les Rockets, portés par Amen Thompson, ont triomphé 111-107 contre Dallas samedi. Le rookie Cooper Flagg a impressionné malgré la défaite, avec 34 points et un tir manqué décisif en fin de match.

Houston a cueilli samedi son 30e succès de la saison en 47 parties, le septième dans ses neuf derniers matches. Le Genevois Clint Capela et les Rockets se sont imposés 111-107 à domicile face à Dallas.

C'est Amen Thompson qui a mené Houston à la victoire. L'ailier a cumulé 21 points, 9 passes décisives et 8 rebonds, l'intérieur turc Alperen Sengun réussissant quant à lui 14 points et 14 rebonds. Clint Capela a pour sa part inscrit 6 points, ajoutant 4 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet.

Le grand homme du match fut néanmoins le «rookie» de Dallas Cooper Flagg. Le no 1 de la draft 2025 s'est fait l'auteur de 34 points, 12 rebonds et 5 assists, deux jours après avoir battu le record de points pour un «teenager» (49 face à Charlotte). Mais il a raté un tir crucial à 25'' de la fin, alors que le score était de 109-107.