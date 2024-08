La future équipe de Marc Hirschi est connue

1/4 Un sacré coup pour l'équipe dirigée par Fabian Cancellara (g)!

Mathias Germann

Un pilier du cyclisme suisse dans une équipe suisse? Il a fallu attendre longtemps, mais c'est désormais chose faite! Selon des informations de Blick, Marc Hirschi (25 ans) va rejoindre Tudor Pro Cycling à partir de 2025. Le Bernois quittera ainsi l'équipe UAE Emirates à la fin de l'année. C'est un gros coup qui réussit là l'équipe dirigée par l'ancienne star du cyclisme suisse Fabian Cancellara.

Cette officialisation vient mettre fin à des mois de batailles autour de l'avenir de Marc Hirschi. Il y a une semaine, le Bernois avait gardé le secret sur son avenir avant la course en ligne des Jeux olympiques: «J'ai signé un nouveau contrat, mais je ne peux pas encore dire avec qui», s'était-il contenté de déclarer.

Pogacar a souvent précédé Hirschi au soleil

Hirschi a rejoint UAE Emirates en 2021, une équipe massivement financée les Émirats arabes unis et dans laquelle l'argent ne joue qu'un rôle secondaire du fait de son abondance. Avec un budget annuel estimé à 50 millions de francs, UAE est parvenue à attirer les plus grands talents en leur faisant signer des contrats de plusieurs années. Jan Christen, grand espoir du cyclisme helvétique, s'est engagé avec l'équipe émiratie jusqu'en 2028.

Dans les faits, Hirschi aurait pu continuer avec UAE. Mais il ne l'a pas souhaité. Car dans l'équipe dirigée par l'ex-professionnel tessinois Mauro Gianetti (60 ans), le Bernois a certes appris beaucoup, mais il a également fait les frais d'une stratégie presque intégralement orientée vers les performances de la superstar Tadej Pogacar.

Par conséquent, le Suisse n'a pratiquement plus pu courir pour lui-même. Le fait qu'il vienne de remporter la Clasica de San Sebastian – sa première et unique victoire sur le World Tour avec UAE – apparait comme une exception à la règle. Comme si ce transfert imminent lui avait donné des ailes... Une chose est sûre: Hirschi fait un pas en arrière en rejoignant Tudor. Car il s'agit d'une équipe pro et non d'une équipe UCI World Tour, ce qui signifie qu'elle ne peut participer aux plus grandes courses du monde sans invitation.

Aller plus haut

Mais cette nouvelle collaboration pourrait s'avérer rentable pour les deux parties. Fabien Cancellara souhaite en effet voir Tudor dans le top 20 des meilleures équipes à la fin de l'année 2025. Hirschi, actuellement numéro 10 mondial au classement UCI, aura donc pour mission de rapporter de nombreux points afin d'atteindre cet objectif.