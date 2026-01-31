DE
Jan Christen s’offre l’étape et le général en Arabie saoudite

Jan Christen (UAE) a remporté la 5e et dernière étape du Tour d'Arabie saoudite. Avec sa sixième victoire professionnelle, le jeune Argovien de 21 ans s'est également assuré la victoire au général.
Publié: il y a 57 minutes
Jan Christen a enlevé le Tour d'Arabie saoudite
Photo: GIAN EHRENZELLER
Jan Christen (UAE Team Emirates) gagne la dernière étape du Tour d’Arabie saoudite. A 21 ans, l’Argovien signe sa 6e victoire pro et s’impose au général. Christen a franchi la ligne d'arrivée en solo après 164 km et a distancé le Sud-Africain Byron Munton de 11'' et un groupe composé notamment de son coéquipier espagnol Igor Arrieta d'un peu plus de 30'' dans la dernière partie du tour d'Arabie saoudite.

Au général, Christen a fait un bond de la 14e à la première place. Au final, il devance le Colombien Sergio Higuita de 15'' et a remporté pour la première fois de sa carrière le général d'une course à étapes. L'autre Helvète, Yannis Voisard, s'est classé 6e au final. Avant la dernière étape, le coureur de 27 ans était encore en tête du général.

