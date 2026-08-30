Tom Lüthi, qui s'apprête à fêter ses 40 ans, commence une nouvelle vie! L'ancien pilote, complètement épanoui, s’installe dans une maison rénovée dans le canton de Berne et officialise sa relation avec Michelle Käch, sa petite amie soleuroise de 32 ans.

Tom Lüthi, la star de la moto, célèbre ses 40 ans avec un nouvel amour

Tom Lüthi, la star de la moto, célèbre ses 40 ans avec un nouvel amour

Matthias Dubach

Sa carrière de pilote s’est achevée il y a cinq ans et, dans quelques jours, Tom Lüthi fêtera son 40e anniversaire. À cette occasion, l’ancien héros suisse de la moto a décidé de donner un sérieux coup de neuf à sa vie privée.

Dans le dernier numéro de «Schweizer Illustrierte», le Bernois révèle ainsi qu’il vit depuis quelques mois dans un tout nouvel appartement, aménagé dans un lieu très particulier. Sous le même toit que la ferme familiale de Linden, dans le canton de Berne, où il a grandi, Tom Lüthi a entièrement réaménagé une moitié de la maison selon ses goûts.

Une nouvelle compagne soleuroise

Le champion du monde 125 cm³ en 2005 a également retrouvé l’amour. «Nous nous connaissons depuis déjà dix ans, mais nous avions perdu quelque peu contact entre-temps. Aujourd’hui, cela fait un peu plus de six mois que nous sommes ensemble», explique Lüthi, qui officialise ainsi sa relation avec Michelle Käch (32 ans), originaire du canton de Soleure.

Sa nouvelle compagne n’évolue pas dans le monde de la moto. Pour découvrir qui elle est, ce que pense Lüthi du cap symbolique des 40 ans et voir de nombreuses photos du couple dans le nouvel appartement de l’ancien pilote, il faudra se procurer le nouveau numéro de «Schweizer Illustrierte», disponible en kiosque dès vendredi.

Sur le plan professionnel aussi, Tom Lüthi semble avoir trouvé sa voie. Pour voir comment il s’en sort dans son nouveau rôle dans le paddock, rendez-vous ce week-end au Grand Prix d’Aragon, en Espagne. L’ancien champion du monde est désormais mentor au sein de l’équipe allemande de Moto2 IntactGP, où il accompagne les deux pilotes Manuel Gonzalez (24 ans) et Senna Agius (21 ans).

Et les résultats sont jusqu’ici impressionnants : Gonzalez compte quatre victoires cette saison et mène largement le championnat du monde, tandis que son coéquipier Agius s’est déjà imposé à deux reprises et occupe la troisième place du classement général.

Après avoir connu le succès comme pilote, Tom Lüthi est-il en train de se construire une seconde carrière de faiseur de champions? Le Suisse pourrait-il bientôt goûter au bonheur sur tous les plans, dans sa vie privée comme professionnelle?