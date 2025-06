Eva Togni a davantage couru dans Lausanne qu'en parkour

Eva Togni a remporté l'épreuve speed du parkour lors de la Fête fédérale de gym. Photo: Instagram @ludogael

Matthias Davet Journaliste Blick

Eva Togni n'a pas le temps. Directement après sa performance lors des qualifications du parkour à Beaulieu, la jeune Neuchâteloise doit descendre au bord du lac pour participer à la cérémonie de clôture jeunesse qui a lieu au Stade Pierre de Coubertin. Prévoyantes, sa maman et sa sœur avaient commandé un Uber juste avant que leur proche ne s'élance. Cette dernière l'était tout autant, sa trottinette à la main pour se déplacer plus rapidement.

Il faut dire que sa présence à Vidy est tout aussi importante, si ce n'est davantage, que celle sur l'esplanade du théâtre. Car la membre de la Gym La Coudre est également monitrice pour le groupe jeunesse. Elle doit donc pousser ses protégés sur les anneaux. «Je suis clairement plus stressée pour ça que pour le parkour», sourit l'athlète de 21 ans. Heureusement pour elle, elle a autant brillé dans l'un que dans l'autre.

Gymnastique et parkour

D'ailleurs, la gymnastique et le parkour sont clairement liés dans la vie d'Eva Togni. La passion du deuxième est arrivée grâce au premier. «En 2022, il y avait l'Eurogym à Neuchâtel et avec quelques potes de la gym, on s'est dit qu'on s'inscrivait pour se marrer, révèle-t-elle. Sauf que par après, j'ai appris que j'étais devenue championne de Suisse.» Un titre qui lui ouvre les portes du championnat du monde. Dans sa courte carrière, la Neuchâteloise a pris part à trois étapes de celui-ci, en France, en Bulgarie et au Portugal. Heureusement là, elle n'avait pas une cérémonie de clôture dans la foulée.

Par contre, sur le groupe d'amis initial, Eva Togni est la seule encore aujourd'hui à faire du parkour. «Ce n'était pas notre sport de prédilection, ajoute-t-elle. D'ailleurs, je m'entraîne uniquement aux agrès et je ne fais que les compétitions de parkour.» Avec une certaine réussite.

Triple casquette

Cette Fête fédérale est donc particulière pour la Neuchâteloise, puisqu'elle peut allier ses deux sports. «C'est tellement cool, une excellente expérience», s'exclame-t-elle. En plus de la casquette de monitrice et de traceuse, Eva Togni va porter celle de gymnaste le week-end prochain, pour la deuxième partie de Lausanne 2025.

Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Ce dimanche, elle doit remonter rapidement à Beaulieu puisqu'elle fait partie des trois filles qualifiées pour la finale. Heureusement pour elle, le retour est un peu moins stressant et elle arrive à temps. Problème? La pluie est venue jouer les trouble-fêtes et la manche est annulée. Ainsi, Eva Togni est venue pour décrocher son titre, puisqu'elle a été la plus rapide lors des qualifications. De bon augure pour le week-end prochain, lorsqu'elle sera engagée avec la Gym La Coudre aux agrès? «Ce serait chouette mais ça risque d'être un peu plus compliqué», répond-elle.