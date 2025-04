L'équipe masculine suisse d'escrime a remporté l'argent aux Championnats d'Europe des moins de 23 ans à Tallinn, mais a également suscité la controverse. Photo: X

Daniel Kestenholz

Lors des championnats d’Europe U23 d’escrime à Tallinn (Estonie), Israël a décroché l’or, la Suisse l’argent et l’Italie le bronze. Mais c’est un geste polémique qui fait aujourd'hui parler bien plus que les résultats sportifs.

L'équipe israélienne a battu la Suisse en finale par 45:34. Les Suisses se sont montrés antisportifs dans la défaite et lors de l'hymne national israélien. Les jeunes escrimeurs se sont détournés ostensiblement et ont tourné le dos aux vainqueurs.

Le ministre israélien des Affaires étrangères furieux

La réponse ne s’est pas fait attendre. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a dénoncé cet acte sur X. Il félicite les Israéliens et les Italiens et s'en prend aux Suisses: «Honte à l'équipe suisse pour son comportement irrespectueux. Ils ne savent pas comment perdre et se sont comportés d'une manière qui est une honte pour eux et pour le pays qu'ils sont censés représenter.»

Swiss Fencing ouvre une enquête

Contactée par Blick, la fédération suisse d’escrime a déclaré vouloir faire la lumière sur les faits impliquant le quatuor composé de Ian Hauri, Théo Brochard, Jonathan Fuhrimann et Sven Vineis. La situation serait en train d'être clarifiée.

La fédération israélienne d'escrime a également condamné le geste suisse et a insisté sur l'importance de l'esprit sportif. «Le sport est censé rassembler les gens, pas les diviser» a-t-elle déclaré, selon le site d'information israélien Ynet. L'équipe israélienne a exprimé sa déception face au comportement de ses adversaires: «Ils regrettent qu'un moment de triomphe sportif ait été transformé en une plateforme d'hostilité politique.»

Sur X, la majorité des commentaires critiquent sévèrement l'attitude du quatuo, même si certains soutiennent le geste de l'équipe suisse d'escrime.