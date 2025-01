1/6 Vanessa Kasper effectue son retour en Coupe du monde. La Grisonne skie sans appartenir au cadre de l'équipe nationale et doit souvent s'organiser elle-même. Photo: Expa/freshfocus

Mathias Germann

Vanessa Kasper est de retour. Et qui plus est de retour sur le Kronplatz, sa course préférée. «Je suis sur la bonne voie», déclare la Grisonne de 28 ans, originaire de Celerina. Son chemin? Il n'a jamais été aussi dur que ces derniers mois. Au printemps, elle a été sacrée championne suisse de slalom géant et espérait que Swiss-Ski ferait preuve d'indulgence. Cela n'a pas été le cas.

La petite amie du hockeyeur professionnel Yannick-Lennart Albrecht a été rayée des cadres de Swiss-Ski. Après avoir fait soigner le ménisque déchiré de son genou en été 2023, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Vanessa Kasper a malgré tout continué, a cherché des sponsors et de l'argent et s'est entraînée seule.

Cela en valait la peine. Il y a une semaine, elle a gagné pour la deuxième fois en Coupe d'Europe et est en tête du classement du slalom géant. «Cette victoire m'a bien sûr donné un nouvel élan. Maintenant, je veux montrer ce dont je suis capable en Coupe du monde».

«C'est difficile qu'elle ne soit plus là»

Mais la course de Kronplatz a encore une autre signification, très différente, pour Vanessa Kasper. «Sophie est avec moi à chaque course - très proche. Je cours maintenant aussi pour elle». Sophie? Elle fait bien sûr référence à Sophie Hediger, la snowboardeuse professionnelle suisse décédée à 26 ans après une avalanche en décembre dernier à Arosa. Vanessa Kasper était une amie proche. «C'est extrêmement difficile qu'elle ne soit plus là. Elle me manque incroyablement».

Ces dernières années, elles ont non seulement transpiré ensemble lors des entraînements d'été, mais elles étaient aussi beaucoup ensemble pendant leurs loisirs. «C'est Sophie qui m'a soutenu fermement lorsque je n'appartenais plus à Swiss-Ski au printemps. Nous étions en contact presque tous les jours et j'ai vécu avec elle des heures incroyables. Je ne les oublierai jamais».

Vanessa Kasper a déjà pu participer à trois courses cet hiver en Coupe du monde - aucun point n'a été marqué. Pas encore? «Jusqu'à présent, je manquais encore un peu de confiance en moi, mais je ne suis pas loin d'y arriver. Mon objectif est d'atteindre le top 30 lors de la première manche - et ensuite, beaucoup de choses sont possibles», dit-elle avec conviction.

Une chose est sûre: Sophie Hediger serait très heureuse pour son amie.