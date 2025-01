Dario Wüthrich pleure son amie Sophie Hediger avec les fans d'Ambri

Juste avant Noël, Dario Wüthrich a perdu sa copine de longue date, la snowboardeuse Sophie Hediger. Et pourtant, le défenseur d'Ambri a joué le match contre Langnau. Les larmes ont fortement coulé durant la rencontre.

Dario Wüthrich a été touché par l'hommage des fans d'Ambri. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Marcel Allemann

C'est un moment à donner la chair de poule pour commencer la nouvelle année de hockey. La minute de silence avant le match Ambri - Langnau. En haut, sur le vidéotron, on voit la photo de Sophie Hediger, qui a perdu la vie dans une avalanche juste avant Noël. Sur la glace, Dario Wüthrich, son copain, lutte contre les larmes.

L'après-midi, Ambri a annoncé que son joueur voulait jouer malgré cette perte tragique et a publié un communiqué de leur No 59. «Nous sommes convaincus que Sophie aurait voulu que je donne tout pour Ambri», a-t-il fait savoir au public. Sa famille et celle de sa copine Hediger le soutiennent dans ce moment difficile à la Gottardo Arena. Tout comme toute la famille d'Ambri, avec les coéquipiers de Dario Wüthrich, mais aussi les fans qui ont partagé leur compassion avec leur joueur par le biais d'une banderole.

Dario Wüthrich a souhaité que l'hymne d'Ambri «La Montanara» soit dédié à Sophie en cas de victoire. Mais Langnau s'y est opposé et a remporté le match (2-1). L'émotion est tout de même encore une fois au rendez-vous après la sirène finale, lorsque Dario Wüthrich est récompensé comme meilleur joueur pour son incroyable courage. En plus de ses coéquipiers, de nombreux joueurs de Langnau le prennent dans leurs bras lors de la poignée de main et lui souhaitent beaucoup de force. Les fans scandent également son nom. C'en est trop pour Dario Wüthrich, qui verse des larmes.

Et finalement, «La Montanara» a retenti à la Gottardo Arena. Les joueurs sont revenus avec la banderole de leurs supporters et tous ensemble, ils ont pu chanter l'hymne du club en hommage à Sophie Hediger. À nouveau, un beau moment.