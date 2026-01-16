Ukaleq Slettemark, biathlète groenlandaise, critique vivement Donald Trump après ses déclarations sur l'achat du Groenland. «Nous sommes terrifiés et en colère», confie-t-elle, évoquant l'anxiété grandissante parmi les habitants de l'île.

En pleine préparation pour les Jeux olympiques, la biathlète groenlandaise Ukaleq Slettemark ne parvient pas à se concentrer uniquement sur le sport. A 24 ans, l’athlète vit avec une inquiétude grandissante liée à l’avenir de son pays, ravivée par les déclarations répétées de Donald Trump sur une éventuelle acquisition du Groenland par les États-Unis.

Le président américain a déjà évoqué ce projet en 2019, mais ses propos continuent de provoquer colère et angoisse sur l’île arctique, territoire autonome sous souveraineté danoise. Ukaleq Slettemark ne cache pas son exaspération. «Je suis complètement furieuse. Donald Trump est un gros idiot», a-t-elle lancé dans une interview accordée à la télévision publique danoise DR.

«Nous sommes terrifiés et en colère»

La biathlète explique que cette situation dépasse largement le cadre politique et affecte directement la population. «Mon oncle a du mal à dormir la nuit. Ma mère s’est effondrée hier au stade et a commencé à pleurer parce qu’elle a tellement peur», confie-t-elle à l’agence Associated Press. «Nous sommes terrifiés et en colère. Ce n’est pas ainsi que l’on parle d’un autre pays, ou de ses alliés. Nous nous sentons profondément irrespectés.»

Ukaleq Slettemark concourt officiellement pour le Groenland sur le circuit international, mais représente le Danemark lors des grandes compétitions, faute de comité olympique groenlandais reconnu. Avec son frère Sondre Slettemark, elle participe aux épreuves de la Coupe du monde et de l’IBU Cup, dans l’espoir de décrocher une qualification olympique sous les couleurs danoises.

«Il ne comprend rien à notre culture»

Au-delà de l’enjeu sportif, la biathlète tient à faire passer un message politique clair. «Il est important que nous ayons le Danemark comme port sûr et que nous puissions collaborer efficacement. Nous devons montrer aux États-Unis que nous n’avons aucune envie de faire partie de leur pays. Le Groenland et le Danemark sont unis», insiste-t-elle.

Pour Ukaleq Slettemark, les propos de Donald Trump témoignent avant tout d’une profonde méconnaissance du pays. «Il ne comprend rien à notre culture ni à la façon dont fonctionne notre société», a-t-elle encore déclaré à DR. «C’est très effrayant, et on imagine les pires scénarios.»