Voici les lieux choisis pour d'éventuels JO 2038 en Suisse

La Suisse est en dialogue priviligié avec le CIO en vue de l'organisation des Jeux olympiques 2038. Cela signifie concrètement que le comité olympique ne discute avec aucun autre pays jusqu'à fin 2027. Si le pays à croix blanche souhaite organiser les JO, il les aura.
C'est dans cette optique que le comité de «Switzerland 2038» a organisé une conférence de presse ce lundi matin. Et il a dévoilé les lieux qui accueilleront les épreuves:
- Genève: Curling et patinage de vitesse
- Lausanne: Patinage artistique et short track
- Crans-Montana: Ski alpin
- Zoug, Zurich et Lugano: Hockey sur glace
- Engelberg: Cross-country, combiné nordique et saut à skis
- Lenzerheide: Biathlon
- Saint-Moritz Silvaplana: Ski freesytle et snowboard
- Saint-Moritz Celerina: Bobsleigh, luge et skeleton
Ainsi, ces Jeux olympiques auraient lieu aux quatre coins du pays, de Genève aux Grisons, en passant par le Tessin. «Nous voulons les Jeux en Suisse, et le CIO le veut aussi», a tonné Ruth Metzler-Arnold, présidente de Swiss Olympic.
«Plus de 80% des athlètes seront logés dans l’un des trois pôles (clusters): Suisse romande, Suisse centrale (Lucerne), Grisons. Les sites de Crans-Montana et Lugano utiliseront des capacités d’hébergement locales. La cérémonie d’ouverture est envisagée à Lausanne, celle de clôture à Berne», ajoute encore le comité de Switzerland 2038.
Quant aux Jeux paralympiques, ils prendraient part dans les lieux suivants:
- Genève : curling en fauteuil roulant
- Lausanne : para-hockey sur glace
- Lenzerheide : para-biathlon, para-ski de fond
- Saint-Moritz : para-ski alpin, para-snowboard