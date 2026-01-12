Voici les lieux choisis pour d'éventuels JO 2038 en Suisse

Ce lundi a eu lieu une conférence de presse de présentation sur les Jeux olympiques d'hiver 2038, qui pourraient être attribués à la Suisse. Voici les lieux choisis par le comité d'organisation.

Matthias Davet Journaliste Blick

La Suisse est en dialogue priviligié avec le CIO en vue de l'organisation des Jeux olympiques 2038. Cela signifie concrètement que le comité olympique ne discute avec aucun autre pays jusqu'à fin 2027. Si le pays à croix blanche souhaite organiser les JO, il les aura.

C'est dans cette optique que le comité de «Switzerland 2038» a organisé une conférence de presse ce lundi matin. Et il a dévoilé les lieux qui accueilleront les épreuves:

Genève: Curling et patinage de vitesse

Lausanne: Patinage artistique et short track

Crans-Montana: Ski alpin

Zoug, Zurich et Lugano: Hockey sur glace

Engelberg: Cross-country, combiné nordique et saut à skis

Lenzerheide: Biathlon

Saint-Moritz Silvaplana: Ski freesytle et snowboard

Saint-Moritz Celerina: Bobsleigh, luge et skeleton

Ainsi, ces Jeux olympiques auraient lieu aux quatre coins du pays, de Genève aux Grisons, en passant par le Tessin. «Nous voulons les Jeux en Suisse, et le CIO le veut aussi», a tonné Ruth Metzler-Arnold, présidente de Swiss Olympic.

«Plus de 80% des athlètes seront logés dans l’un des trois pôles (clusters): Suisse romande, Suisse centrale (Lucerne), Grisons. Les sites de Crans-Montana et Lugano utiliseront des capacités d’hébergement locales. La cérémonie d’ouverture est envisagée à Lausanne, celle de clôture à Berne», ajoute encore le comité de Switzerland 2038.

Quant aux Jeux paralympiques, ils prendraient part dans les lieux suivants: