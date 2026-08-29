Aurélien Bonferroni a signé une performance de choix au Grand Slam de Lausanne. Le judoka genevois a terminé au troisième rang chez les moins de 81 kg.

Le judoka genevois Aurélien Bonferroni monte sur le podium à Lausanne

Le judoka genevois Aurélien Bonferroni monte sur le podium à Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Aurélien Bonferroni a signé une performance de choix lors de la deuxième journée du Grand Chelem de Lausanne. Le Genevois de 24 ans a terminé au 3e rang chez les moins de 81 kg.

Vainqueur de ses trois premiers combats, Aurélien Bonferroni a ensuite été battu en finale de la poule B. Le Genevois s'est parfaitement repris dans le tableau de repêchage, battant successivement le Russe Egor Sukhoparov et le Brésilien Gabriel Falcao pour décrocher l'une des deux médailles de bronze.

Médaillée de bronze aux Européens 2026 à Tbilissi, April Lynn Fohouo a quant à elle obtenu la 5e place chez les moins de 70 kg samedi. La Vaudoise de 20 ans a elle aussi disputé une finale de repêchage, s'inclinant toutefois face à la Chinoise Liu Lu dans l'un des deux matches pour la 3e place.