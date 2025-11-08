DE
FR

Une belle remontada
Ferrari remporte le titre mondial en endurance

Ferrari remporte le championnat du monde d'endurance (WEC) pour la première fois depuis 1972. Lors des 8 Heures de Bahreïn, Toyota gagne la course, mais Ferrari assure le titre avec ses voitures aux 3e, 4e et 5e places.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Partager
Écouter
La Ferrari no 51 a aussi gagné le titre des pilotes en WEC
Photo: YOAN VALAT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Ferrari a remporté le titre de champion du monde d'endurance (WEC). La marque italienne a placé ses voitures aux troisième, quatrième et cinquième places des 8 Heures de Bahreïn.

A lire aussi
Ferrari sort sa première voiture électrique de 1000 chevaux
Mais sanctionnée par la bourse
Ferrari sort sa première voiture électrique de 1000 chevaux
Voici le prix que Charles Leclerc a déboursé pour sa bague de fiançailles
Il aime, il ne compte pas
Voici le prix que Charles Leclerc a déboursé pour sa bague de fiançailles

Cette dernière manche de la saison a été remportée par Toyota. La numéro 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nick de Vries, partie en première ligne sur la grille de départ, s'est imposée après avoir contrôlé la course de bout en bout, malgré la pression de Peugeot et Cadillac en début de course, puis de Ferrari dans les trois dernières heures. Elle a devancé finalement de 19''378 l'autre Toyota conduite par le Vaudois Sébastien Buemi, accompagné par le Japonais Ryo Hirakawa et le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

Ferrari, mal placée au départ, a fait une course intelligente pour remonter petit à petit, et décrocher son premier titre de champion du monde d'endurance depuis 1972. Ses trois équipages trustent aussi les trois premières places au championnat du monde des pilotes, remporté par celui de la Ferrari no 51, les Italiens Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi et le Britannique James Calado.

Ces succès complètent un fabuleux Grand Chelem de tous les titres majeurs de la saison, après la victoire aux 24 Heures du Mans en juin. Le grand battu est Porsche, qui disputait à Bahreïn sa dernière course dans la catégorie reine de l'endurance, après avoir annoncé son retrait en fin de saison.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus