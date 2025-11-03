Dernière mise à jour: il y a 15 minutes

Le pilote de Formule 1 Charles Leclerc s'est fiancé. Un expert en diamants explique à Blick combien la bague a dû coûter. Autant dire que le pilote Ferrari a dû mettre la main au porte-monnaie.

Voici le prix que Charles Leclerc a déboursé pour sa bague de fiançailles

Voici le prix que Charles Leclerc a déboursé pour sa bague de fiançailles

Il aime, il ne compte pas

1/2 Charles Leclerc s'est fiancé, la bague qui accompagne sa compagne Alexandra Saint Mieux coûterait plus d'un million de francs. Photo: Instagram @charles_leclerc

Cédric Heeb

Charles Leclerc (28 ans) a posé la question – et Alexandra Saint Mleux y a répondu par un grand «oui». Le pilote Ferrari et le mannequin italien ont annoncé leurs fiançailles dimanche sur les réseaux sociaux.

Sur la photo partagée sur Instagram, la bague capte immédiatement la lumière. Giuliano Stellini, fondateur de la maison suisse Stellini Diamonds, estime pour Blick que le bijou vaut entre un et un million et demi de francs.

L’anneau en diamants, de taille ovale et serti en pavé avec des pierres latérales, affiche entre 10 et 12 carats et une pureté exceptionnelle (Excellent Cut). «Cette bague est une déclaration extraordinaire d’élégance et de luxe», souligne Giuliano Stellini. «Un bijou à la fois intemporel et exclusif.»

On ignore encore quand résonneront les cloches du mariage pour le couple, uni depuis 2023. En attendant, le Monégasque doit se concentrer sur un autre objectif: le sprint final de la saison de Formule 1. Ferrari n’a plus remporté de Grand Prix depuis plus d’un an, et le dernier triomphe de la Scuderia remonte à la victoire de Carlos Sainz au Mexique, le 27 octobre 2024.