Charles Leclerc a une bonne raison pour faire la fête. Le Monégasque s'est fiancé.

1/4 Charles Leclerc et sa petite amie Alexandra Saint Mleux se sont fiancés. Photo: Instagram @charles_leclerc

Carlo Steiner

Charles Leclerc (28 ans) va se marier. La star de Ferrari a posté sur Instagram des photos de ses fiançailles avec sa petite amie Alexandra Saint Mleux (23 ans). Charles Leclerc et le modèle sont en couple depuis 2023.

Les photos laissent supposer que le Monégasque a imaginé quelque chose de très spécial pour annoncer la nouvelle: Sur une photo, sa future épouse et lui embrassent leur teckel Leo. Sur une autre, on peut voir un collier sur lequel est inscrit «Dad wants to marry you» sur une plaque dorée en forme d'os. Alexandra Saint Mleux a donc appris la demande du pilote de course par le biais du petit quadrupède.

Sa réaction est également inscrite sur un os. «Mom said yes», peut-on lire!

Charles Leclerc est souvent accompagné de sa compagne sur les courses de Formule 1. Cette saison, le vice-champion du monde 2022 n'occupe que la cinquième place.



