Formule 1
Norris l'emporte au Mexique et prend la tête du championnat

Victoire écrasante de Lando Norris (McLaren) au Grand Prix du Mexique de F1. Le Britannique s'impose devant Leclerc et Verstappen, prenant la tête du championnat à quatre courses de la fin.
Photo: Formula 1 via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lando Norris a remporté dimanche le Grand Prix du Mexique à Mexico. Il déloge ainsi son coéquipier australien Oscar Piastri de la tête du championnat du monde alors qu'il reste quatre courses.

Parti en pole position sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico, le Britannique de McLaren a écrasé la concurrence. Il s'est imposé devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), tandis que Piastri a fini 5e, derrière le surprenant Oliver Bearman (Haas).

Norris compte un petit point d'avance à l'issue de cette 20e manche sur 24 de la saison de Formule 1. Le suspense reste entier alors que les pilotes doivent encore en découdre au Brésil (9 novembre), à Las Vegas (23 novembre), au Qatar (30 novembre) et aux Emirats arabes unis (7 décembre).

