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Un saut à plus de 8,20m
Simon Ehammer brille encore une fois à Bruxelles

Simon Ehammer a pris la troisième place du saut en longueur lors de la finale de la Diamond League vendredi à Bruxelles. «Le fait d'avoir une nouvelle fois réussi un saut à plus de 8,20 m est bon pour le moral», s'est-i réjoui.
Publié: 21:02 heures
Bien joué Simon Ehammer!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Simon Ehammer n'a pas réussi à décrocher un troisième diamant. L'Appenzellois a pris la troisième place de la longueur lors de la finale de la Diamond League vendredi à Bruxelles.

Ehammer a attendu son sixième et dernier essai pour réaliser sa meilleure performance de la soirée en Belgique avec un bond mesuré à 6,23 m. L'athlète de 26 ans a ainsi légèrement amélioré ses performances du Weltklasse (8,14) et d'Athletissima (8,13), mais est resté à six centimètres de la marque qui lui avait valu la médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Birmingham.

Le Suisse s'est dit très satisfait de sa performance, compte tenu des conditions de vent difficiles. «Le fait d'avoir une nouvelle fois réussi un saut à plus de 8,20 m est bon pour le moral», a-t-il déclaré à la télévision suisse. Il se sent également prêt pour les World Athletics Ultimate Championships qui se dérouleront la semaine prochaine à Budapest, et où le vainqueur remportera 150'000 dollars.

La victoire est revenue au Jamaïcain Tajay Gayle, champion du monde 2019 à Doha et médaillé d'argent aux Championnats du monde 2025 à Tokyo, avec un saut à 8,46 m. Gayle avait déjà remporté le Diamond Trophy en 2024.

Le favori grec Miltiadis Tentoglou a dû se contenter de la deuxième avec 8,40 m. Le Grec a remporté quatre épreuves de la Diamond League cette saison et a été sacré champion d'Europe à Birmingham.

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