Albane Valenzuela jouera la plus prestigieuse compétition par équipes

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une Albane Valenzuela tout sourire qui a passé une demi-heure à parler avec, derrière elle, des palmiers et un grand soleil. La raison de cette discussion? Sa présence historique pour la Solheim Cup. Elle est la première Suissesse à disputer la prestigieuse compétition par équipes féminines. Dès vendredi, elle représentera ainsi l'Europe dans le traditionnel affrontement avec les États-Unis. «C'est le Graal du golf, lance-t-elle. Les joueuses qui y participent sont dans une catégorie à part et je dois me pincer pour croire que j'en fais désormais partie.»

Une sélection qui, si elle était pour le moins méritée, n'est pas allée de soi. «Jusqu'au dernier moment, je ne savais pas», a-t-elle confié. Il a fallu attendre une discussion avec la capitaine d'équipe pour valider son ticket pour Gainesville en Virginie. Sa réaction? «Forcément une grande joie et un immense honneur, s'enthousiasme-t-elle. C'est ce qu'il se fait de mieux en golf. C'était un rêve et c'est devenu petit à petit un but.»

L'an dernier, elle avait été recalée en raison d'un été moins reluisant que celui de cette année. Présente aux Jeux olympiques, elle a certes peiné durant trois tours, mais a rendu la meilleure carte de la compétition lors du dernier jour. «C'est un format particulier, la Solheim Cup, précise-t-elle. Cette capacité à vraiment être capable de jouer plusieurs coups sous le par est probablement quelque chose qui a parlé en ma faveur.»

«Je ne serai jamais prête»

Cette sélection n'est pas uniquement honorifique. «Désormais, lorsque je serai présentée au début d'un tour, on parlera de moi comme une représentante de l'Europe en Solheim Cup. Ce n'est pas rien.» Dans sa voix, un mélange d'excitation et de respect pour cette manifestation mythique. «Les joueuses qui y ont déjà participé me disent qu'on n'est jamais vraiment prêt à y prendre part. Des amies américaines m'ont dit qu'elles étaient à deux doigts de vomir avant leur premier parcours. Il y a tellement de bruit et d'ambiance, c'est totalement fou.»

Comme la compétition se disputera aux États-Unis, elle s'attend à une certaine hostilité. «Et de nombreux 'bouhhhhh'», rigole-t-elle. Mais cela ne lui fait pas forcément peur. «Je ne vais pas dire que j'ai tout vu dans le golf, mais j'ai joué trois fois les JO et tous les Grands Chelems. Ce sont ces moments qui vont me permettre d'anticiper ce qui m'attend pour la Solheim Cup. Même si là, je crois que ce sera encore autre chose...»

D'ailleurs, Albane Valenzuela l'avoue, cette sélection l'a chamboulée. «Je n'ai pas dormi durant trois nuits après l'annonce de ma sélection, rigole-t-elle. J'étais une pile électrique et je n'arrivais tout simplement pas à croire ce qui allait m'arriver. Sur le moment de l'annonce, j'étais incontrôlable et en larmes. C'était hyper fort, parce que c'est vraiment un rêve absolu qui se réalisait.» Un tourbillon d'émotions qui lui a fait passer à côté de son dernier tournoi à Boston où elle n'a pas passé le cut des 78 meilleures après deux jours. «Ma tête n'était pas là, avoue-t-elle. Avec les JO, le British Open et cette sélection, il y a eu énormément d'adrénaline à digérer.»

Habituée à jouer pour «sa pomme» sur le Tour, la Genevoise va redécouvrir un format de compétition par équipes que l'on peut comparer à la Coupe Davis en tennis. «J'adore ça! Par le passé, j'ai disputé plusieurs compétitions de ce style notamment en championnat d'Europe, se remémore-t-elle. Ce sont mes meilleurs souvenirs de la période où je n'étais pas encore pro. De jouer en équipe, cela te donne une énergie et une motivation que tu n'as pas toujours lorsque tu joues pour toi. Ce week-end, il y aura toute mon équipe et toute l'Europe qui comptera sur moi. C'est quelque chose (rires).»

Et qui sera favori? «Les Européennes bien sûr», rigole-t-elle avant de prendre congé pour enchaîner les rendez-vous médiatiques et autres galas de présentations avant cette compétition qui se déroulera de vendredi à dimanche sur le Robert Trent Jones Golf Club qu'elle découvrira pour l'occasion.