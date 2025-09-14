La Turquie veut marquer l'histoire du basket

Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

L'Allemagne, championne du monde en titre, se dresse sur le chemin de la Turquie vers la gloire européenne. Les deux équipes invaincues s'affronteront dans une finale prometteuse, dimanche soir à l'Arena de Riga.

Alperen Sengun (23) rêve d'offrir un premier grand titre à la Turquie. Photo: Sergei Grits

ATS Agence télégraphique suisse

Impressionnante de maîtrise face la Grèce en demi-finale, la Turquie vise dimanche à Riga son premier titre à l'Eurobasket. Les Turcs seront confrontés en finale (20h) à un obstacle de taille que représente l'Allemagne championne du monde en titre.

Un sacre au coeur de l'Arena de Riga serait d'autant plus retentissant qu'il serait le premier pour l'équipe emmenée par l'entraîneur Ergin Ataman lors d'un grand championnat (Euro, Coupe du monde et JO confondus). Finalistes en 2001 à domicile, tombés sur la dernière marche devant la Yougoslavie, les Turcs sont de retour au plus haut niveau 24 ans après. Et cela ne doit rien au hasard: invaincus depuis le début de la compétition - comme l'Allemagne - ils ont répondu présent à chaque grande affiche.

Déjà tombeurs lors de la phase de groupes des favoris serbes, les coéquipiers de Shane Larkin ont surtout marqué les esprits en dominant dans les grandes largeurs la Grèce de Giannis Antetokounmpo vendredi en demi-finale (94-68). «C'était une superbe victoire, mais cela ne nous suffit pas, nous sommes prêts à nous battre pour le titre», a lâché le sélectionneur Ergin Ataman.

Pour ce faire, il pourra compter comme d'habitude sur son joueur phare et l'un des meilleurs passeurs (7 assists en moyenne) de l'Euro, le pivot des Houston Rockets Alperen Sengun, auteur d'un grand tournoi et encore au rendez-vous vendredi avec un double-double (15 points, 12 rebonds, 6 passes, deux interceptions).

Mais face à la Turquie se dressera dimanche le champion du monde allemand, qui a assumé son statut de prétendant au titre en réalisant lui aussi l'Euro parfait. Meilleure attaque de cette édition (101,4 points) en ayant notamment inscrit plus de 100 points lors de tous ses matches de poule, la bande à Dennis Schröder est elle aussi dans les meilleures dispositions pour aller glaner sa deuxième couronne européenne après 1993.