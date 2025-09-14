DE
FR

Un premier titre européen?
La Turquie veut marquer l'histoire du basket

L'Allemagne, championne du monde en titre, se dresse sur le chemin de la Turquie vers la gloire européenne. Les deux équipes invaincues s'affronteront dans une finale prometteuse, dimanche soir à l'Arena de Riga.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Partager
Écouter
Alperen Sengun (23) rêve d'offrir un premier grand titre à la Turquie.
Photo: Sergei Grits
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Impressionnante de maîtrise face la Grèce en demi-finale, la Turquie vise dimanche à Riga son premier titre à l'Eurobasket. Les Turcs seront confrontés en finale (20h) à un obstacle de taille que représente l'Allemagne championne du monde en titre.

Un sacre au coeur de l'Arena de Riga serait d'autant plus retentissant qu'il serait le premier pour l'équipe emmenée par l'entraîneur Ergin Ataman lors d'un grand championnat (Euro, Coupe du monde et JO confondus). Finalistes en 2001 à domicile, tombés sur la dernière marche devant la Yougoslavie, les Turcs sont de retour au plus haut niveau 24 ans après. Et cela ne doit rien au hasard: invaincus depuis le début de la compétition - comme l'Allemagne - ils ont répondu présent à chaque grande affiche.

Déjà tombeurs lors de la phase de groupes des favoris serbes, les coéquipiers de Shane Larkin ont surtout marqué les esprits en dominant dans les grandes largeurs la Grèce de Giannis Antetokounmpo vendredi en demi-finale (94-68). «C'était une superbe victoire, mais cela ne nous suffit pas, nous sommes prêts à nous battre pour le titre», a lâché le sélectionneur Ergin Ataman.

A lire aussi
L'Allemagne première finaliste de l'Euro
Aucune chance pour la Finlande
L'Allemagne première finaliste de l'Euro
L'Allemagne élimine la Slovénie de Luka Doncic à l'Euro
Face à la Finlande en demi
L'Allemagne élimine la Slovénie de Luka Doncic à l'Euro

Pour ce faire, il pourra compter comme d'habitude sur son joueur phare et l'un des meilleurs passeurs (7 assists en moyenne) de l'Euro, le pivot des Houston Rockets Alperen Sengun, auteur d'un grand tournoi et encore au rendez-vous vendredi avec un double-double (15 points, 12 rebonds, 6 passes, deux interceptions).

Mais face à la Turquie se dressera dimanche le champion du monde allemand, qui a assumé son statut de prétendant au titre en réalisant lui aussi l'Euro parfait. Meilleure attaque de cette édition (101,4 points) en ayant notamment inscrit plus de 100 points lors de tous ses matches de poule, la bande à Dennis Schröder est elle aussi dans les meilleures dispositions pour aller glaner sa deuxième couronne européenne après 1993.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus