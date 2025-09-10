L'Allemagne élimine la Slovénie de Luka Doncic à l'Euro

L'Allemagne est en demi-finale de l'Euro. A Riga, les Allemands ont éliminé la Slovénie de Luka Doncic 99-91.

Franz Wagner a eu raison de la Slovénie de Luka Doncic Photo: Toms Kalnins

ATS Agence télégraphique suisse

La star des Los Angeles Lakers a porté son pays sur ses épaules avec 39 points, 10 rebonds et 7 assists, mais cela n'a pas suffi. Car de l'autre côté, Franz Wagner a prouvé qu'il faisait lui aussi partie d'une caste à part avec ses 23 points, 7 rebonds et 4 assists. L'ailier du Magic d'Orlando a surtout pu s'appuyer sur Dennis Schroeder (20 pts) et Daniel Theis (15 pts).

Les Finlandais sont chauds

Les Allemands retrouveront les Finlandais en demi-finale. Plus adroits à 3 points et maîtres de leurs nerfs, les Nordiques ont enlevé le duel des surprises de cet Euro contre la Géorgie (93-79) pour rallier le dernier carré pour la première fois de leur histoire. L'autre demi-finale mettra aux prises la Turquie à la Grèce.

La Finlande a pu compter sur sa star Lauri Markkanen (17 pts et 6 rebonds) pour résister au retour des Géorgiens, qui disputaient leur premier quart de finale après avoir éliminé la France au tour précédent (80-70).

