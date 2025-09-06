DE
Un homme au grand cœur
Un footballeur américain sauve 19 chiens de la mort

Parce qu'un refuge pour animaux du comté de Clarke, dans l'Etat américain de Virginie, était surpeuplé, 19 chiens auraient dû être euthanasiés. Khalil Shakir est toutefois intervenu pour sauver les animaux de la mort.
Publié: 09:24 heures
Khalil Shakir a sauvé 19 chiens de la mort et aide maintenant à trouver un nouveau foyer pour les animaux.
Gian-Andri Baumgartner
La NFL s’est trouvé un nouveau héros, et cette fois ce n’est pas sur le terrain. Khalil Shakir, receveur des Buffalo Bills, a sauvé dimanche dernier 19 chiens d’un refuge surpeuplé du comté de Clarke.

Ces animaux devaient être euthanasiés faute de place, mais le joueur de 25 ans a pu les accueillir grâce au soutien de l’association de protection animale Nickel City Canine Rescue, basée à New York. Il participera désormais à la recherche de familles d’adoption pour les chiens sauvés.

Shakir a également sauvé son propre chien

Ce n’est pas une première pour Shakir. Le receveur, drafté au cinquième tour par Buffalo en 2022, s’était déjà distingué en mai dernier en sauvant 26 chiens de l’euthanasie, également avec l’aide de Nickel City. Son propre chien, Missy, avait d’ailleurs été adopté lors d’une opération de ce type. L'Américain s’implique aussi dans l’organisation d’événements d’adoption, qui ont permis samedi dernier de trouver un foyer à 18 animaux supplémentaires.

Côté sportif, les Bills lanceront leur saison lundi prochain face aux Ravens de Baltimore. Shakir, prolongé en février jusqu’en 2029, sera l’un des atouts offensifs de l’équipe.

