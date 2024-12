1/5 LeBron James sous le maillot des Lakers face à Sacramento, le 19 décembre 2024. Photo: Ezra Shaw

AFP Agence France-Presse

Alors qu'il a attaqué en octobre sa 22e saison en NBA, il n'est toujours pas question de retraite pour LeBron James, qui a signé en juillet un nouveau contrat de deux ans estimé à 100 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers, la deuxième année ($52M) restant à sa discrétion. Les Lakers, où il joue depuis 2018, font tout pour choyer leur star.

Ils ont drafté cet été son fils Bronny James, jeune joueur dont l'avenir au haut niveau est incertain, lui permettant ainsi de former le premier duo père-fils à jouer sur un même parquet NBA.

Après deux saisons irrégulières, la franchise aux 17 titres a aussi remercié en juin le coach Darvin Ham, pour embaucher JJ Redick, ancien joueur sans aucune expérience sur un banc mais grand ami de LeBron James avec qui il animait un podcast. James avait seulement évoqué sa retraite à l'été 2023, après l'accident cardiaque subi par Bronny. «A ce moment-là, j'étais épuisé, mentalement je n'y étais plus tout à fait», avait-il dit.

Nouveaux records en vue

Le «King» a marqué à jamais l'histoire de la NBA en dépassant Kareem Abdul-Jabbar en février 2023 pour devenir le meilleur marqueur, avant de franchir la barre symbolique des 40'000 points en mars cette année. Le compteur continue de tourner (il compile au 27 décembre 41'131 points) pour placer ce record à des hauteurs inatteignables.

En débutant sa 22e saison, il a égalé le record en la matière de Vince Carter et le dépassera s'il démarre la prochaine. Sa longévité lui permet aussi de viser la meilleure marque de matches joués. Il est actuellement cinquième (1520), mais peut espérer dépasser Robert Parish (1611) s'il prolonge l'aventure.

Quatrième meilleur passeur de l'histoire (11'261), James, qui tourne à 9 passes de moyenne cette saison, va avoir du mal à monter sur le podium, occupé par Jason Kidd (troisième avec 12'091 unités), Chris Paul, toujours en activité (troisième, 12'149) et l'intouchable leader John Stockton (15'806).

Enfin, s'il possède le record de points, James ne détient pas encore celui de paniers marqués, qui semble néanmois à sa portée: il en compte 15'088, derrière Kareem Abdul-Jabbar (15'837).

Encore candidat au titre?

Quatre fois titré, LeBron James n'a plus décroché de bague depuis 2020 et son succès dans la bulle Covid d'Orlando. Les Lakers ont été depuis décevants en saison régulière (7e en 2021, 11e en 2022 et 7e en 2023 et 2024), atteignant la finale de conférence Ouest en 2023, mais étant éliminés dès le premier tour des play-offs au printemps dernier.

Cette saison, après un bon départ, ils sont rentrés dans le rang en subissant quelques défaites humiliantes, dans le jeu et l'attitude. «J'ai honte», a lancé Redick après une fessée à Miami début décembre (134-93). Pour le média sportif de référence The Athletic, «les Lakers ont besoin d'un ou deux échanges de joueurs pour s'offrir une chance de titre cette saison».

Toujours essentiel avec 23,5 points de moyenne, le ratio de LeBron (évolution du score quand il est sur le parquet) est cependant largement négatif cette saison. Le duo star qu'il forme avec Anthony Davis manque de soutien et reçoit des critiques pour une implication défensive intermittente.

L'ambition Las Vegas

Après sa carrière, LeBron James n'a pas caché son envie de devenir propriétaire d'une franchise NBA, en particulier à Las Vegas, dans les cartons pour obtenir une équipe en cas d'extension qui interviendrait après la signature d'un nouvel accord de droits TV. LeBron avait parlé à ESPN de ce projet comme son «objectif ultime».

Partenaire du fonds Fenway Sports Group, propriétaire du Liverpool FC, James possède des parts dans le club anglais, les Red Sox de Boston (baseball) et les Pittsburgh Penguins (hockey). Forbes estime que James est le premier basketteur à être devenu milliardaire (1,2 milliard de dollars) pendant sa carrière.