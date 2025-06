Evita Herminjard et ses coéquipières n'ont rien pu faire face à la France. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La statistique s'est affichée sur l'écran géant du Stade de la Paix et de l'Amitié du Pirée juste avant le coup d'envoi. Depuis la Roumanie en 2001, aucune équipe n'avait perdu tous ses matches de poules à l'Eurobasket de plus de 20 points. Battue par la Grèce (65-87) et la Turquie (67-91), l'équipe de Suisse espérait sans doute secrètement ne pas écrire une nouvelle fois l'histoire, cette fois dans le mauvais sens du terme, après s'être qualifiée pour la première fois à un championnat d'Europe en 69 ans.

Sauf qu'en face, il y avait le colosse français, vice-champion olympique à Paris, qui avait promis, par respect pour l'adversaire, de ne pas faire (trop) tourner. Une parole tenue par Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur des Tricolores, puisque quatre joueuses du cinq de départ avaient participé à l'épopée olympique. Forcément, en face, les «petites» Suissesses, n'ont pas fait le poids.

Ne pas imiter l'Irlande

Malgré les «Hopp Suisse» qui retentissaient dans l'arène au coup d'envoi, la troupe de François Gomez a rapidement pris l'eau. Après deux minutes de jeu, il y avait 10-0 pour la France. En face, la Suisse a inscrit son premier panier grâce à Eléa Jacquot. Mais dans tout ce premier quart, les Bleues ont continué de prendre leur envol. Seul point positif à noter du côté de la sélection à croix blanche, les deux paniers de suite pour faire passer le score de 19-4 à 19-8. À la première pause, il y avait 25-9 et cet objectif de ne pas prendre 20 unités semblait déjà raté. Le suivant? Ne pas atteindre le record au XXIe siècle, qui était de 48 longueurs d'écart (Belgique-Israël, 106-58 en 2023).

Sauf que le deuxième quart a débuté par un partiel de 16-0 pour la France. Difficile dans ce genre de cas de trouver du positif à tirer pour les Suissesses. Il y a peut-être ce cassage de chevilles en règle de Nancy Fora sur Valériane Ayayi. Mais comme la No 25 n'est pas parvenue à conclure son tir ouvert, elle ne passera pas sur les highlights du match. Quant à l'écart, il continuait de s'agrandir. À la pause, le score de 60-14 était plus que logique et les Suissesses avaient, peut-être en tête à ce moment-là, le record de la France acquis face à l'Irlande en qualifications (+101, 125-24).

Les yeux sur l'avenir

On ne sait pas ce qu'il s'est dit dans les vestiaires à la pause entre le staff et les joueuses mais la Nati est ressortie avec une belle fougue. Elles ont mieux commencé la troisième période, se permettant même un partiel de 2-8 face aux Bleues. Sauf que la France n'acceptait évidemment pas cela et, malgré le premier panier à trois points de son adversaire (Jacquot, 25e), elle a repris le large. Après 30 minutes, le score était de 82-29. À moins de s'écrouler totalement, la Suisse pouvait au moins se dire qu'elle ne ferait pas autant pire que l'Irlande. À 50 secondes de la sirène final et lors d'un temps-mort pris par François Gomez, toutes les joueuses suisses ont salué leur public, avant que ce match ne rende son verdict après ce beau geste: 111-37.

Cette claque, 100% logique, ne doit toutefois pas effacer les belles prestations dans cet Eurobasket. Oui, il n'y a pas eu de victoire à la fin mais les Suissesses peuvent sortir la tête haute, 69 ans après la dernière participation du pays à une telle compétition. Maintenant, il faudra confirmer. Et cela commencera dès novembre, pour les qualifications à l'Eurobasket 2027.