Volkan Oezdemir renoue avec la victoire au Qatar
0:44
Un combat vite expédié:Volkan Oezdemir renoue avec la victoire au Qatar

Volkan Oezdemir se confie
La star fribourgeoise de l'UFC révèle son salaire, une première!

Nous avons suivi le combattant fribourgeois Volkan Oezdemir lors de son combat à Doha. La figure des arts martiaux mixtes s’est laissé aller à la confidence, y compris concernant sa rémunération.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
ANTOINE ZOOM (1).png
Antoine HürlimannResponsable de l'actualité de L'illustré

Il n’avait pas le droit à l’erreur et Volkan Oezdemir n’a pas déçu: le combattant fribourgeois à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) n’a eu besoin que de 1’27 pour mettre KO son adversaire, l’Américain Alonzo Menifield, le 22 novembre, à Doha. Une victoire éclair qui lui permet de rêver à nouveau de la ceinture de champion de sa catégorie, alors que certains voyaient déjà le jeune papa qui figure au neuvième rang des lourds légers proche de la retraite.

Nous avons passé plusieurs jours à ses côtés, dans le sang et le luxe de la capitale du Qatar, la pétromonarchie gouvernée par la dynastie Al Thani. Une immersion, avant, pendant et après son combat, synonyme d’espoir retrouvé. Une expérience intense qui a poussé l’athlète mondialement connu à la confidence. Pour la première fois, le Romand dévoile la somme remportée à la suite de sa prestation de haut vol: «J’ai gagné entre 400'000 et 500'000 francs. Il faut ensuite déduire les frais, les taxes et tout ce que je reverse à mon équipe». Une information exclusive, parmi d’autres, à découvrir dans le long format interactif concocté par nos équipes.

Un article de «L'illustré» n°49

Cet article a été publié initialement dans le n°49 de «L'illustré», paru en kiosque le 4 décembre 2025.

