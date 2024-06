Draft NBA: Le grand jour pour Kyshawn George

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lors de la nuit à venir, tous les suiveurs du basket auront les yeux rivés sur Brooklyn où la première journée de la draft NBA s'y déroulera. Pour la première fois, les deux tours de sélection n'auront pas lieu le même jour et seuls trente noms seront appelés.

Parmi les prétendants à une place en NBA, un Suisse sera présent dans la salle des Nets. Kyshawn George aspire à être le troisième Suisse à être sélectionné par une franchise de la prestigieuse Ligue après Thabo Sefolosha et Clint Capela. Voici tout ce que vous devez savoir avant cette soirée qui pourrait être historique pour le basket suisse.

Qui est Kyshawn George?

L'ailier romand est le fils de Deon George, que les amateurs de basket suisse ont probablement vu à l'œuvre lors de ses nombreuses années passées en LNA, notamment à Monthey. C'est dans le Chablais qu'il s'est établi et où il a même officié en tant qu'entraîneur. Kyshawn est né en 2003 à Monthey. Il a ensuite suivi la même filière que Thabo Sefolosha et Clint Capela en passant par Châlon-sur-Saône durant quatre ans, avant de prendre une route différente.

Kyshawn George en bref Kyshawn George est né le 12 décembre 2003 à Monthey où il a vécu toute son enfance. Il est le fils de Deon George qui a porté les couleurs du BBC Monhtey en 2005 et 2008. Kysahwn est rapidement parti en France où il a suivi le cursus de l'Elan Chalon, comme Thabo Sefolosha et Clint Capela. Durant quatre saisons, le Vaudois y a fait ses armes, tout en recevant quelques minutes de jeu avec la première équipe française. En avril 2023, il décide de jouer pour les Miami Hurricanes en NCAA. Utilisé dans un premier temps comme joueur de complément, il reçoit rapidement la confiance de ses entraîneurs jusqu'à devenir un élément majeur de son équipe. Kyshawn George est né le 12 décembre 2003 à Monthey où il a vécu toute son enfance. Il est le fils de Deon George qui a porté les couleurs du BBC Monhtey en 2005 et 2008. Kysahwn est rapidement parti en France où il a suivi le cursus de l'Elan Chalon, comme Thabo Sefolosha et Clint Capela. Durant quatre saisons, le Vaudois y a fait ses armes, tout en recevant quelques minutes de jeu avec la première équipe française. En avril 2023, il décide de jouer pour les Miami Hurricanes en NCAA. Utilisé dans un premier temps comme joueur de complément, il reçoit rapidement la confiance de ses entraîneurs jusqu'à devenir un élément majeur de son équipe. plus

La saison dernière, il a quitté l'Europe pour jouer une saison de NCAA, le championnat universitaire américain. Engagé par l'Université de Miami, il a commencé dans un rôle de remplaçant avant de s'imposer et d'être titulaire durant près de la moitié des matches de la saison. Il a terminé son exercice avec 7,6 points par match et 3,3 rebonds. Alors qu'il aurait pu évoluer encore à ce niveau durant au moins trois ans, il a décidé de se présenter pour la draft à venir.

Sera-t-il repêché cette année?

La probabilité qu'il ne soit pas sélectionné est quasi nulle. Les trente franchises de NBA ont deux sélections et Kyshawn George est vu par les analystes comme un joueur devant probablement être repêché au premier tour. La NBA a d'ailleurs invité le Suisse dans la «Green Room» pour ce repêchage. Il aura donc une table «VIP» sur le parterre de la salle comme 23 autres aspirants à une draft. Preuve qu'il est vu comme un talent devant mériter d'être drafté.

A-t-il une chance d'être le Suisse le mieux drafté de l'histoire?

S'il vient à être repêché - et on vient de le voir, c'est très probable -, Kyshawn George ne sera que le troisième basketteur suisse de l'histoire à connaître pareil honneur. Ses deux prédécesseurs sont également romands puisque le Vaudois Thabo Sefolosha avait été drafté en 2006 au 13e rang par les Chicago Bulls. Le Genevois Clint Capela, lui, avait vu son nom être appelé en 25e position lors de la draft de 2013. Les Houston Rockets s'étaient attachés ses services.

Selon la majorité des analystes, Kyshawn George devrait être repêché entre ses deux aînés puisque les projections le placent régulièrement aux alentours de la 20e place. Il paraît donc peu probable qu'il soit finalement mieux classé que Thabo Sefolosha. Mais les surprises ne sont pas rares lors des soirs de draft.

Que disent les observateurs de lui?

Voici deux ou trois mois, Kyshawn Geroge n'était pas censé être repêché au premier tour. Sa bonne fin de saison a tout changé et sa cote a grimpé en flèche. Kyresten Peek, analyste pour «Yahoo», l'imagine terminer au 17e rang chez les Los Angeles Lakers. Selon elle, sa poussée de plusieurs centimètres ces dernières années va l'aider, car il voit le jeu comme un meneur, mais est très adroit au shot malgré sa taille. Un avis que partage Jeremy Woo, spécialiste pour la draft de «ESPN». «Il va devoir s'ajuster à la vitesse du jeu en NBA ainsi qu'à un jeu plus physique et cela prendra du temps». S'il ne le voit pas être drafté dans le Top 20, il précise toutefois: «Il y a des paris plus sûrs. Mais j'aime ce qu'il pourrait devenir.»

Pour «The Athletic», Sam Vecenie avoue ne pas être aussi «hypé» que d'autres concernant le Suisse. Il voit toutefois Kyshawn George comme un excellent pari et pourrait l'imaginer terminer sa course chez les Cleveland Cavaliers qui pourraient aime son potentiel.

Pourquoi est-ce important d'être sélectionné au premier tour?

L'enjeu de ce mercredi soir est grand pour Kyshawn George. S'il était drafté au premier tour, il aurait un contrat garanti pour deux saisons au minimum avec l'équipe l'ayant sélectionné. Cette entente initiale pourrait même être prolongée à quatre années si la franchise a envie de conserver son joueur. Ainsi, la sécurité de l'emploi est plus grande. Et financièrement, c'est plus intéressant puisqu'une draft en 20e position lui assurerait 5,5 millions de dollars. En étant choisi au deuxième tour, il pourrait également signer un contrat de plusieurs années, mais les conditions financières risqueraient d'être bien moins favorables.