La légende de la moto, Tom Lüthi, dévoile sa nouvelle vie

Tom Lüthi, figure emblématique de la moto, revient à ses racines. Après des travaux de rénovation, il s'est installé dans la maison de ses parents et vient de tomber amoureux.

Matthias Dubach

Tom Lüthi n’a jamais eu besoin de retourner là où se trouvent ses racines. Pour une raison simple: il n’a jamais quitté les lieux, et n’en a d’ailleurs pas l’intention. Le champion du monde de moto originaire de Linden (BE) vient de mener à bien un projet immobilier dans sa commune. Après une rénovation complète de la ferme où il a grandi, il vit à nouveau dans cette même maison à présent. «J’ai fait beaucoup de choses moi-même pendant les travaux. J’y ai mis tout mon cœur», explique l’ex-pilote de moto.

Cela fait maintenant environ neuf mois qu’il est installé dans son nouveau chez-lui. «Mais c’est loin d’être terminé», précise-t-il, presque en s’excusant. Une très grande fête a toutefois déjà eu lieu dans son nouveau cocon. En décembre, le plus grand pilote de moto suisse de l’ère moderne y a célébré un anniversaire marquant: les 20 ans de son titre de champion du monde. «J’ai invité toute l’équipe de l’époque… et tout le monde est venu», raconte-t-il avec enthousiasme. Même son légendaire chef mécanicien allemand n’a pas trouvé le trajet trop long pour se rendre dans ce coin isolé au-dessus de Thoune.

Bientôt une nouvelle fête?

Tom Lüthi fêtera ses 40 ans le 6 septembre. Rien n’est encore prévu. Il déclare: «Certains de mes collègues n’ont même pas encore vu mon nouvel appartement. Ce serait une bonne occasion de les inviter.» Thomas Lüthi est surnommé Tom puisque personne ou presque ne l’appelle par son vrai prénom. Pas même ses parents. Ni sa petite amie Michelle Käch. La Soleuroise et le Bernois vivent une histoire toute récente. «Nous nous connaissons depuis dix ans déjà, mais nous n’avions plus beaucoup de contacts. Cela fait maintenant un peu plus de six mois que nous sommes ensemble», explique-t-il à propos de sa relation. Un nouvel amour et une nouvelle maison: à l’aube de la quarantaine, un vent de fraîcheur semble souffler sur la vie de Tom Lüthi.

Lüthi préserve sa vie privée

Depuis sa relation avec Fabienne Kropf – aujourd’hui mariée à l’ex-star du hockey, Mark Streit – Tom Lüthi veille à garder sa vie privée à l’abri des regards. À l’époque, Fabienne Kropf était également sa manager. Le couple se trouvait donc également sous les feux de la rampe sur le plan professionnel. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Michelle Käch n’est pas issue du monde de la moto. «J’ai fait des études de langue et littérature allemandes, je suis aujourd’hui cofondatrice d’une agence de communication et j’enseigne encore à l’école professionnelle», explique-t-elle. «C’est ce qu’on appelle une accro au travail», la taquine aussitôt son compagnon.

Mais Tom Lüthi porte lui aussi plusieurs casquettes. Depuis sa retraite en 2021, après une brève pause, il continue d’être actif dans le paddock. Outre son activité principale, qui consiste à accompagner en tant que mentor les deux pilotes Manuel Gonzalez, 24 ans, et Senna Agius, 21 ans, de l’écurie allemande Intact GP, il intervient en tant qu’expert au micro de la SRF. Mais pour combien de temps? Ce n’est pas seulement en raison de sa quarantaine à venir que Lüthi s’interroge sur sa vie de globe-trotter. «Voyager en soi ne me dérange pas. Mais être constamment loin de chez moi, ça fatigue», déclare-t-il d’un air pensif.

Depuis ses débuts sur la grande scène de la moto, il parcourt le monde. Chaque année, les courses se déroulent aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et dans une multitude d’endroits en Europe. Aéroports, fuseaux horaires, décalages horaires, lits d’hôtel: le cirque itinérant du championnat du monde de moto, c’est la Formule 1 en miniature, mais là aussi, il y a beaucoup d’argent en jeu. «Je ne suis en fait pas du tout du genre à aimer tout ce remue-ménage, explique Tom Lüthi. Si je n’avais pas pu retrouver le calme chez moi à chaque fois, je n’aurais jamais pu mener une carrière aussi longue. J’avais besoin de cet équilibre.»

Pilote de Grand Prix pendant 20 ans, quatrième au classement historique du nombre de courses de championnat du monde disputées, champion du monde: sa passion pour ce sport reste intacte, même s’il ne la vit désormais plus sur le circuit. Le travail de Lüthi en tant que mentor de pilotes est d’ailleurs couronné de succès: ses deux protégés ont remporté des courses cette année et peuvent rêver du titre de champion du monde et d’une promotion dans la catégorie reine.

Ses parents ont emménagé au village

Dans son nouvel appartement, une moto de course originale de 2012 attire tous les regards. Mais à part cela, les souvenirs de sa grande carrière sont plutôt rares. Une photo du jour où il a remporté le titre de champion du monde trône très discrètement sur un petit socle. Si l’on ne connaît pas cette photo, on la remarque à peine. D’où vient cette simplicité? Pas besoin de chercher bien loin: les parents de Tom Lüthi, Silvia et Ueli, sont venus prendre le café. Ils avaient vendu depuis longtemps déjà les bâtiments et le terrain à leur célèbre fils, ils ont désormais déménagé, loin de la ferme isolée, pour s’installer au village. «Nous habitons désormais à Linden City», dit Silvia en souriant. Là-bas, tout ce qui est important est accessible à pied. Une décision prévoyante: «Peut-être qu’un jour, on ne pourra plus conduire. Nous avons voulu prendre nos dispositions à temps.» Le fait que Tom vive désormais sous le même toit que celui où lui et ses deux sœurs aînées ont grandi rend ses parents ravis. «C’est une excellente solution», déclare maman Silvia.

Ueli, qui a transmis à Tom Lüthi cette passion pour la vitesse, se détend dans la dépendance, elle aussi toute neuve. Au-dessus du garage trône un véritable paradis de la moto, avec un atelier. Tom Lüthi est justement en train de bricoler sa moto de trial et d’échanger des conseils techniques avec son père au sujet d’un disque de frein qui frotte.

Retour à la table à manger: le trophée le plus célèbre de l’histoire des Swiss Sports Awards a trouvé ici une belle place sur le mur. En 2005, Lüthi a davantage ému les gens que le roi du tennis Roger Federer grâce à son histoire sans précédent, celle d’un garçon de ferme parti à la découverte de la moto et devenu champion du monde. Il a été élu sportif de l’année, un exploit qui impressionne toujours. Et aujourd’hui encore, il vit à Linden, là où tout a commencé.