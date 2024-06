Un superbe plateau pour le Tour de Romandie féminin

Le plateau du Tour de Romandie féminin s'annonce de grande qualité. Toutes les équipes de l'UCI Women's WorldTour ont en effet confirmé leur présence pour la course qui aura lieu du 6 au 8 septembre.

ATS Agence télégraphique suisse

Selon un communiqué des organisateurs, l'équipe continentale Cofidis et l'équipe nationale de Swiss Cycling seront aussi de la partie, portant ainsi à 17 le total des formations au départ de cette 3e édition. Elle servira aussi de préparation en vue des championnats du monde de Zurich, prévus à fin septembre.

La 1re étape aura lieu entre la Grande Béroche et Lausanne. Elle sera suivie de l'étape de montagne entre Chippis et Vercorin avant une dernière étape en boucles avec départ et arrivée à Morges.