Publié: il y a 36 minutes

Les Dodgers de Los Angeles ont égalisé 3-3 contre les Blue Jays en finale de la MLB à Toronto. Le match décisif aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, les Dodgers visant un 9e titre et les Blue Jays leur premier depuis 1993.

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Yoshinobu Yamamoto fut l'homme du match vendredi pour les Dodgers Photo: Eduardo Lima

ATS Agence télégraphique suisse

Les Dodgers de Los Angeles, tenants du titre, ont égalisé à 3-3 en battant les Blue Jays 3-1 vendredi à Toronto en finale du championnat nord-américain (MLB). Lors du sixième match, les Dodgers ont notamment pu s'appuyer sur leur lanceur Yoshinobu Yamamoto pour faire la différence. L'acte VII, le premier depuis 2019 dans les World Series, est prévu dans la nuit de samedi à dimanche, toujours au Canada.

Les Blue Jays espèrent décrocher un premier titre depuis leurs deux sacres consécutifs en 1992 et 1993. Les Dodgers visent quant à eux un 9e titre, qui serait le deuxième d'affilée.