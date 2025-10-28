Publié: il y a 55 minutes

Une rencontre marathon de baseball a tenu en haleine les fans lundi soir. Les Dodgers de Los Angeles ont battu les Blue Jays de Toronto 6-5 après 18 manches, prenant l'avantage 2-1 dans les World Series.

Freddie Freeman a offert la victoire aux Dodgers après 6h39 dans l'acte III des World Series lundi. Photo: Allison Dinner

ATS Agence télégraphique suisse

Les fans de baseball ont dû s'armer de patience lundi soir. L'acte III des World Series, la finale de la MLB qui oppose les Los Angeles Dodgers aux Toronto Blue Jays, a duré pas moins de 6h39'.

Un «homerun» de Freddie Freeman dans la 18e manche a permis aux Dodgers de s'imposer 6-5 pour prendre l'avantage 2-1 dans cette série. La franchise californienne a encore besoin de deux victoires pour défendre victorieusement son titre.

Pas un record

Ces 6h39' de jeu ne constituent toutefois pas un record de durée pour un match des World Series. Le record avait été établi en 2018, lorsque les Dodgers avaient eu besoin de 7h20' pour venir à bout des Boston Red Sox dans le match no 3. Los Angeles s'était toutefois incliné 4-1 dans cette finale.