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Tara Davis-Woodhall dans le flou
«Je ne sais pas trop où j'en suis dans ma tête»

La championne olympique Tara Davis-Woodhall souffre d'une grave commotion cérébrale après un accident de voiture. Incertaine pour les championnats Ultimate à Budapest, l'Américaine travaille avec son équipe pour retrouver la forme.
Publié: 02.09.2026 à il y a 28 minutes
Coup dur pour Tara Davis-Woodhall.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La championne olympique et du monde de saut en longueur Tara Davis-Woodhall, victime d'un accident de la route, souffre d'une «grave commotion cérébrale», a-t-elle annoncé mercredi à des journalistes.

«J'ai une grave commotion cérébrale. Je ne sais pas trop où j'en suis dans ma tête en ce moment. Je vis au jour le jour. Je ne me suis pas entraînée du tout à cause de ça», a indiqué l'Américaine de 27 ans, qui n'a pas précisé la date de l'accident.

Egalement spécialiste du 100 haies, Tara Davis-Woodhall est très incertaine pour les championnats Ultimate de Budapest (11-13 septembre), première édition de cette compétition créée par World Athletics regroupant les meilleurs mondiaux dans toutes les disciplines de l'athlétisme.

«À ce stade, je travaille avec mon équipe et les médecins pour revenir en bonne santé, mais je ne suis pas certaine d'être prête pour l'Ultimate Championship la semaine prochaine. Ca tombe au plus mauvais moment, alors que je suis au sommet de ma préparation. Je suis plus rapide que je ne l'ai jamais été. Je suis plus forte que je ne l'ai jamais été, donc cette décision est très difficile pour moi», a-t-elle ajouté.

Son véhicule, a-t-elle raconté, a été impliqué dans une collision frontale avec une autre voiture. Les deux roulaient environ à 30 km/h.

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