Un doublé norvégien à la Vuelta en hommage à Harald V

Andreas Leknessund a remporté la 7e étape du Tour d'Espagne entre Vall d'Alba et Aramon Valdelinares sur 150 km. Le Norvégien de 27 ans a devancé son coéquipier et compatriote Tobias Johanessen.
En cette journée de deuil national, les Norvégiens ont eu un petit surplus de motivation sur les hauteurs de Valdelinares. A près de 2000 mètres d'altitude, les Scandinaves ont tout fait pour rendre le plus beau des hommages à leur roi, Harald V, décédé ce vendredi matin à 89 ans.
L'équipe Uno-X a réussi un magnifique doublé. Andreas Leknessund a lui signé le plus grand succès de sa carrière en ayant passé toute la carte devant.
Tadej Pogacar très serein
Et Tadej Pogacar? Le maillot rouge a passé une journée tranquille. Il a quand même appuyé sur les pédales dans les derniers kilomètres pour reprendre quelques secondes à son dauphin Enric Mas.
Samedi, la 8e étape conduira les coureurs de Puçol à Xeraco sur 171 km. Malgré une côte de 3e catégorie à plus de vingt kilomètres de l'arrivée, la victoire semble promise à un sprinteur.