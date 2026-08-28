Andreas Leknessund a triomphé dans la 7e étape du Tour d'Espagne entre Vall d'Alba et Aramon Valdelinares. Le Norvégien a devancé son coéquipier Tobias Johanessen, offrant à l'équipe Uno-X un splendide doublé ce 28 août. Idéal pour rendre hommage au roi Harald V.

Un doublé norvégien à la Vuelta en hommage à Harald V

Un doublé norvégien à la Vuelta en hommage à Harald V

ATS Agence télégraphique suisse

Andreas Leknessund a remporté la 7e étape du Tour d'Espagne entre Vall d'Alba et Aramon Valdelinares sur 150 km. Le Norvégien de 27 ans a devancé son coéquipier et compatriote Tobias Johanessen.

En cette journée de deuil national, les Norvégiens ont eu un petit surplus de motivation sur les hauteurs de Valdelinares. A près de 2000 mètres d'altitude, les Scandinaves ont tout fait pour rendre le plus beau des hommages à leur roi, Harald V, décédé ce vendredi matin à 89 ans.

L'équipe Uno-X a réussi un magnifique doublé. Andreas Leknessund a lui signé le plus grand succès de sa carrière en ayant passé toute la carte devant.

Tadej Pogacar très serein

Et Tadej Pogacar? Le maillot rouge a passé une journée tranquille. Il a quand même appuyé sur les pédales dans les derniers kilomètres pour reprendre quelques secondes à son dauphin Enric Mas.

Samedi, la 8e étape conduira les coureurs de Puçol à Xeraco sur 171 km. Malgré une côte de 3e catégorie à plus de vingt kilomètres de l'arrivée, la victoire semble promise à un sprinteur.