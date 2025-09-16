DE
FR

Sur le 110 m haies
Jason Joseph peut rêver d'une médaille à Tokyo

Jason Joseph disputera la finale du 110 m haies mardi à 15h20 à Tokyo. Le hurdleur bâlois a pris la deuxième place de sa demi-finale (13''18) derrière l'Américain Cordell Tinch.
Publié: il y a 48 minutes
Jason Joseph a terminé sa demi-finale comme un boulet de canon.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Comme à son habitude, Joseph a pris quelques longueurs de retard au départ de cette course avant de monter en puissance et rattraper presque tous ses concurrents. Seul Tinch, vainqueur en 13''16 et meilleur performeur mondial de l'année (12''87), a résisté au retour du Suisse.

S'il parvient à réaliser un départ un peu plus rapide et courir au niveau de son record de Suisse (13''07), l'athlète de 26 ans pourrait bien toucher du doigt une médaille. D'autant plus qu'un candidat au podium, l'Américain Dylan Beard, est passé à la trappe lors de la première demi-finale. Grant Holloway, triple champion du monde sortant et champion olympique à Paris, a lui aussi pris la porte.

