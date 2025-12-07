DE
FR

Le St-Galloise 2e à Mylin
Julie Zogg s'offre un 38e podium en Coupe du monde

La snowboreuse suisse Julie Zogg a décroché la 2e place au géant parallèle de Mylin en Chine. La St-Galloise de 33 ans a ainsi signé son 38e podium en Coupe du monde, malgré sa défaite face à la Japonaise Tsubaki Miki en finale.
Publié: 08:55 heures
Julie Zogg (ici au mois de mars en Engadine) a brillé dimanche à Mylin, terminant 2e en géant parallèle
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Julie Zogg a décroché dimanche son 38e podium individuel en Coupe du monde. La St-Galloise de 33 ans a terminé 2e du deuxième géant organisé à Mylin en Chine en ouverture de la saison alpine.

Cinquième la veille, Julie Zogg s'est frayé un chemin jusqu'en finale 24 heures plus tard. Mais la double championne du monde de slalom parallèle (2019, 2023), dont le dernier succès en Coupe du monde remonte à janvier 2023, n'a rien pu faire face à la Japonaise Tsubaki Miki. Elle s'est inclinée pour 43 centièmes.

Deuxième Suissesse en lice dans la phase à élimination directe, Flurina Neva Baetschi a été éliminée dès les 8es de finale et se classe 11e. Dario Caviezel, qui avait décroché le 5e rang samedi chez les messieurs, a également été sorti en 8es de finale et termine quant à lui 14e.

