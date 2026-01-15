DE
Froid de canard en Suède
«J'ai les orteils et les parties génitales gelés»

Ce week-end avait lieu la Smart Energy Cup, une compétition de skis de fond en Suède. Les températures ont été glaciales, pouvant atteindre les -18 degrés… pour le plus grand malheur des athlètes.
Publié: 22:06 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Jonas Eriksson a remporté la Smart Energy Cup.
Blick Sport

Falun, ville au centre de la Suède, à environ 3h de route au nord-ouest de Stockholm, a accueilli le week-end dernier la Smart Energy Cup. Une course de skis de fond qui est décisif pour participer aux prochains Jeux olympiques, à Milan/Cortina. Ainsi, le gratin de la discipline en Suède s'est réuni pour tenter de décrocher un ticket.

Problème? Il faisait un froid glacial. Le thermomètre annonçait de son côté des températures pouvant atteindre jusqu'à -18 degrés celsius. Forcément, cela a eu une influence sur le corps des athlètes, qui ont dû braver cette météo.

À la fin, plusieurs préféraient en rire (à moitié). Sur la ligne d'arrivée, le journal «Expressen» a pu entendre un skieur dire: «J'ai les orteils et les parties génitales gelés.» Certains se diront peut-être qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et que le seul moyen pour obtenir son ticket olympique était de combattre ce froid.

La victoire finale est revenue à Jonas Eriksson. Troisième de la course, Eric Rosjö a également souffert. «Après la ligne d'arrivée, j'ai eu un problème avec une partie de mon corps que je ne pense pas pouvoir mentionner ici», a souri le Suédois auprès de «Expressen».

